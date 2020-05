Min. Piontkowski liczy, że wszyscy uczniowie zdadzą do następnych klas. Nauczyciele mówią o przerzucaniu odpowiedzialności

xt-s pół godziny temu 0

Oj biedni i bezradni ci nauczyciele, sierotki, których Minister za rękę nie prowadzi! Oj biedni i zagubieni!



"Co mamy na przykład zrobić z uczniem, który od początku roku szkolnego wypracował sobie średnią ocen 1.25, nie przysyła nam żadnych zdalnych prac"

Dokładnie to samo, co rok temu robili z uczniem, który miał średnią stopni 1.25.



Ale przecież sam Minister (wprwawdzie go nie znosimy, ale to Minister, więc odgadujemy jego intencje i zrobimy wszystko, o czym on tylko pomyśli, albo nam się wyda, że pomyslał) powiedział "Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie skończą ten rok szkolny z pozytywnym wynikiem". To była grzecznościowa zachęta dla uczniów, czy DYSPOZYCJA dla nas, sierotek? Niech nam wyjaśni, czy nawet takich mamy promować? Bośmy się zgubili. i nieee rozumieeemyyyyy.. Łaaaa....