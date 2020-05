Piotr Stelmach, dziennikarz Trójki poinformował, że dziś złożył wypowiedzenie

Zobacz wideo

- Dziś złożyłem wypowiedzenie. To, co w ostatnich dniach stało się z tym radiem, zatruło w bezpardonowy sposób moje wyobrażenia o zarządzaniu tak piękną, intymną i emocjonalną materią oraz kierowaniu tymi, którzy ją tworzą. Bo radio i ludzie radia taką materią są. Ludzie. To Oni byli tu zawsze najważniejsi. Różni charakterologicznie, ale wspaniali. Istotni. Nasyceni kolorami. Ci, z którymi miałem zaszczyt współtworzyć Program Trzeci przez dwadzieścia trzy lata. I Ci, dla których to wspólnie robiliśmy, czyli Słuchacze. Im wszystkim dziękuję. Za czas, który bezpowrotnie zmienił moje życie. - napisał Piotr Stelmach, dziennikarz od wielu lat związany z Trójką.

Stelmach pracował w Trójce od 1997 roku. Prowadził m.in. audycje "Offensywa", "Pastelowy Świat Rocka", "Myśliwiecka 3/5/7", "Polski Top Wszech Czasów", "Akademia rozrywki", "Muzyczna poczta UKF", "Program alternatywny", "Lista przebojów Trójki". Jest autorem książki "Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim".

Powodem prawdziwego personalnego trzęsienia ziemi w Trójce jest ostatnia lista przebojów, która skończyła się wygraną piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Utwór nawiązuje do odwiedzin prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim - w kwietniu, w środku pandemii - kiedy nekropolia była zamknięta dla innych osób.

Notowanie LP3 szybko znikło ze strony stacji. Głosowanie zostało też unieważnione. Dyrektor Trójki - Tomasz Kowalczewski - stwierdził, że został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Prowadzącemu LP3 Markowi Niedźwieckiemu zarzucił zaś "przestawienie piosenki" Kazika na miejsce pierwsze.

Ze stacją natychmiast rozstał się się Marek Niedźwiecki, a za nim Piotr Kaczkowski, Piotr Metz, Hirek Wrona, Agnieszka Obszańska i Agnieszka Szydłowska.

Tymczasem władze Trójki ze swoich decyzji się nie wycofują, za to zapowiedziały audyt LP3 i szukają chętnych do prowadzenia programu.