Po premierze filmu Latkowskiego ministerstwo Ziobry tworzy specjalny zespół. Wojewódzki chce pozwać TVP

szpung 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

To kolejna odpowiedz na pytanie dlaczego po 89 poszlo to wszystko nie tak, dlaczego po 30 latach transformacji Polska jest panstwem utrzymankiem, a elity tworcze to jeden wielki sciek. Poczatkowo ta rekompenstata za otworzenie rynkow byla zaczynem powstani infratruktury, ale przerciez to nie jest normalne ze panstwo 30 mln nie jest w stanie finansowac sobie samodzielni swoich potrzeb.

Po 2015 spoleczenstwo pierwszy raz dowiedzialo sie ze piniendze sa i piniendze beda i to jest pozytyw, ferment niezbedny do zakonczenmia budowy panstwa skorumpowanego. Warunkiem niezbednym jest to by elity rzadzace nie musialy sie bac ujawnienia ich prawdziwego oblicza i zeby tego leku nie sprzedawaly swojemu spoleczenstwu