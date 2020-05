Turyści pobłądzili i przeszli na Słowację. Muszą odbyć kwarantannę

Zobacz wideo

- Gdy turyści próbowali wrócić do Polski, natrafili na łączony patrol funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Tym razem mundurowi byli wyrozumiali - obyło się bez mandatów. 4-osobowa rodzina została pouczona, w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej - relacjonował Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cała czwórka została skierowana na 14-dniową kwarantannę.

Koronawirus na Słowacji

Na Słowacji kontrole graniczne zostały ostatnio przedłużone do 26 czerwca, w Polsce na razie do 12 czerwca. W dalszym ciągu, z wyjątkiem np. pracowników transgranicznych lub osób posiadających czasowy lub stały meldunek na Słowacji, do kraju nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy.

Przepisy pozwalają na tranzyt obywatelom Unii Europejskiej, którzy wracają z zagranicy np. do Polski, ale stosowne władze muszą być wcześniej poinformowane o tym tranzycie.

Na Słowacji potwierdzono do tej pory około 1500 przypadków zakażenia koronawirusem.

