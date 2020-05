Zobacz wideo

Dzisiejsze posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu poświęcone było sytuacji w radiowej Trójce. Wzięli w nim udział dziennikarze stacji - byli i obecni, a także ci na wypowiedzeniu. Pojawili się również dyrektor stacji Tomasz Kowalczewski oraz prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Dyrektor Trójki był pytany m.in. o SMS-a, którego wysłał w nocy Piotrowi Metzowi, byłemu już dyrektorowi redakcji muzycznej. Przeczytaj więcej o dyskusji w czasie posiedzenia senackiej komisji >>

W toku dyskusji swoje pytania do kierownictwa anteny i stacji zadawał wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Stwierdził, że kiedyś przychodząc jako gość do audycji politycznej w mediach publicznych, nie wiedział, jakie poglądy ma dziennikarz przeprowadzający z nim rozmowę. Dodał, że wydawało mu się również, że Trójka jest daleko od polityki "i że się uchowa".

- Zaczęło się od Jedynki - ciągnął. - Komentatorzy czy osoby, które prowadzą wywiady, pani Ogórek, pani Hejke, pan Rachoń. Ludzie pracujący w telewizji. Ja nie wiem, czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy rocznie, które na podstawie umowy zlecenia otrzymuje w telewizji, czy jeszcze trzeba jej dodać - mówił.

Kwota podana przez Borusewicza poruszyła komentatorów na Twitterze. Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej" stwierdził, że jeśli informacja jest prawdziwa, to redaktor Ogórek "opłacało się przegrać wybory".

Magdalena Ogórek nie skomentowała wypowiedzi wicemarszałka. O wysokość jej zarobków zapytaliśmy Telewizję Polską. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: "Wysokość zarobków pracowników i współpracowników TVP to informacje objęte ochroną danych osobowych i jako takie nie mogą być ujawniane".

Magdalena Ogórek w 2015 roku była kandydatką na prezydenta z ramienia SLD. Zdobyła 2,38 proc. głosów. Rok wcześniej prowadziła program w stacji TVN24 Biznes i Świat, a już rok po wyborach została felietonistką tygodnika "Do Rzeczy". I to był początek jej trwającej do dziś spektakularnej kariery w mediach. W listopadzie 2016 została gospodynią programu "W tyle wizji" w TVP1, potem prowadziła również "Studio Polska". Dziś jest twarzą m.in. "Minęła dwudziesta" i "O co chodzi" w TVP Info.