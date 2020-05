Kacper Płażyński napisał list do prezesa Goldman Sachs. Wcześniej bank wezwał go do przeprosin i zapłaty 250 tys. zł

2bxornot2b 2 godziny temu Oceniono 4 razy 0

Gedania stoi w gardle pogronowcom nazizmu i prusackiego buya na tym miescie. Cien swastyki nad miastem ktorego wladze probuja wdeptac wszelkie materialne slady polskiej obecnosci w Gdansku. Symbolem tego jest wyrok sadu unieiwinniajacy niemieckiego naziste i skazujacy osobe, ktora ujawnila skale nienawisci do Polakow tej ponurej postaci. Gedania to byl jedtyny polski klub w Gdansku taki wyraz trwania resztek polskosci pod pruskim buciorem, nie dziwnym wiec jest iz wladze tego miasta na czele z Pania Wlochata zrobia wszystko by zatrzec slady Polskosci tego miasta. Nawet taki fakt, iz wolny kosmopolityczny Gdansk bronil sie przed prusakami, dobrze rozumiejac iz trwanie przy liberalnej IRP gwarantujacej wiele praw obywatelskich nieznanych owczesnej absolutystycznej Europie bedzie dla nich korzystniejsze. Ten fakt jest tez niewygodny i mamy pelne odwolanie sie do prusackosci i nazistowskosci Gdanska. Wspolczuje dzis Polakom mieszkajacym w Gdansku tym nielicznym ktorych nie pomordowano na Kaszubach co musza czuc po 80 latatch i 30 wolnej Polsii jakimi kretynami byli ich przodkowie trwajacy przy Polskosci co laczylo sie z szeregiem formalnych i nieformalnych szykan, przy okazji pozdrawiam was wszystkich ta polska mniejszosc w Gdansku ducha nie traccie.