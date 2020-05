Kolejna ofiara księdza z "Zabawy w chowanego" zgłosiła się do prokuratury

Zobacz wideo

Nowy film Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" ukazał się w sobotę rano. Zgodnie z zapowiedzią, można go oglądać bezpłatnie w internecie. Dokument dotyka problemu pedofilii w Kościele i sprawy księdza Arkadiusza H. Bohaterowie filmu opowiadali, że w dzieciństwie byli przez niego molestowani. Do prokuratury w Pleszewie w Wielkopolsce właśnie trafiło doniesienie kolejnej ofiary tego księdza.

Złożył je pełnomocnik mężczyzny, który przez prawie 30 lat milczał na temat tego, że był w przeszłości molestowany przez księdza Arkadiusza. Jak mówi reporterowi TOK FM Karolowi Kańskiemu prawnik - do zgłoszenia sprawy w prokuraturze skłonił go właśnie film. - Pan Adam zobaczył w nim swojego prześladowcę i jego ofiary. Powróciło traumatyczne wspomnienie sprzed lat - relacjonuje Kański. Sposób działania księdza pedofila miał być - w stosunku do pana Adama - niemal identyczny, jak do innych bohaterów filmu. Ofiara miała być zapraszana do domu parafialnego i tam wykorzystywana seksualnie. Do aktów przemocy miało dochodzić też podczas wyjazdów księdza z młodzieżą. Najczęściej w pokojach, kiedy nieoczekiwanie odwiedzał ich ksiądz Arkadiusz. Według relacji ofiary, ksiądz specjalnie krył się ze swoim skłonnościami.

Prokuratura Krajowa podała, że byłemu wikariuszowi parafii w Pleszewie Arkadiuszowi H. został we wrześniu 2019 roku postawiony zarzut dopuszczenia się wobec osoby małoletniej innych czynności seksualnych. Jest to przestępstwo z artykułu 200 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Biskup z filmu udzieli święceń

Film Sekielskich skupia się też na tuszowaniu pedofilii przez kościelne władze, a w zasadzie jednego ich przedstawiciela - biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Sprawę do Watykanu zgłosił już prymas Polski abp Wojciech Polak. Jak ustalił Onet, bp Janiak udzieli w weekend święceń kapłańskich w katedrze w Kaliszu. - Nikt nie odsunął księdza biskupa i ma prawo do święcenia księży dla tej diecezji. Ksiądz biskup podjął taką decyzję, że święci, więc święci - usłyszał portal w kurii. Grupa mieszkańców szykuje się do protestu przed kościołem w trakcie uroczystości.

