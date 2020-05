Policja: Jeden z zatrzymanych podczas sobotniego protestu ma powszechne objawy zakażenia. Przyjechał ze Śląska

iza_szczypka 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Gromadzenia" znacznej liczby ludzi w pomieszczeniach zamkniętych to dokonała policja - najpierw w sukach, potem w izbach zatrzymań. Czy ktoś ich wreszcie oskarży o powodowanie zagrożenia epidemiologicznego? Powinni mieć rozkazy na ten temat, a póki co to właśnie oni nie przestrzegają odległości 2 metrów i zmuszają innych do nieprzestrzegania.