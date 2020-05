Słynne "kieruj się na północ" już nie jest takie samo. Głos człowieka z nawigacji Google Maps zastąpił automat

Zobacz wideo

Jarosław Juszkiewicz od lat podpowiadał kierowcom korzystającym z nawigacji Google Maps, jak mają jechać, by dojechać do celu. I choć jego nazwisko może nie było kojarzone przez wszystkich, to głos wydający komunikaty typu "kieruj się na północ" - wielu jest doskonale znany.

A w zasadzie był. Bo kiedy teraz włączymy nawigację - usłyszymy, że "po drugiej stronie" jest jednak ktoś inny niż jeszcze parę dni temu.

"Od rana znajomi pytają mnie co się stało z moim głosem w Google Maps. To samo co z robotnikami pod koniec XIX wieku. Zostałem zastąpiony przez maszynę :) Fanów zapraszam do Yanosika" - napisał w piątek na swoim Facebooku Juszkiewicz. W niedzielę wieczorem opublikował z kolei specjalny filmik, którym postanowił pożegnać się ze "słuchaczami".

Na nagraniu Juszkiewicz przypomina proste patenty na rozpoznanie stron świata bez konieczności korzystania z urządzeń.

Juszkiewicz jest lektorem i dziennikarzem Polskiego Radia Katowice. Pytany przez "Dziennik Zachodni", jak to jest być zastąpionym przez maszynę - powiedział, że "dziwne", choć przyznał, iż spodziewał się, że moment ten prędzej czy później nastąpi.

- Google od pewnego czasu ogłaszał, że wprowadzi taką możliwość w nawigacji - że nawigacja będzie mówiła: „Za kościołem skręć w lewo" lub za jakimś punktem charakterystycznym. Wiedziałem, że wtedy tych kilkudziesięciu komunikatów, które nagrałem, nie będzie można do tego przystosować - mówił Juszkiewicz. Dziennikarza cały czas można usłyszeć w aplikacji Yanosik.

