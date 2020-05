polak_nieprawdziwy wczoraj Oceniono 4 razy 0

Mieliśmy już jako sól tej ziemi klasę robotniczą, teraz mamy klasę pracodawców.

Czego to się nie robi czego nie mówi, byle klasa pracodawców uchodziła za nietykalną i najbardziej potrzebną.

Tymczasem jedno bez drugiego istnieć nie może. Pracodawca bez pracownika (choćby obsługującego zautomatyzowane linie produkcyjne) jest zwyczajnie nikim.

Ale u nas przyjęło się, że umowa o pracę to rodzaj łaski ze strony pracodawcy, a nie umowa między stronami.

Gdy zaczyna sytuacja taką umowę przypominać, zaraz media drą japę, że to jest rynek pracownika, a wynajęci przez te media "specjaliści" objaśniają jak niekorzystny jest to układ, choć gołym okiem widać, że żaden to rynek pracownika, tylko zwyczajnie zaczęły pod wpływem warunków globalnych zachodzić w niektórych sektorach procesy sprzyjające bardziej partnerskim relacjom, niestety zupełnie nie wspierane przez państwo ani instytucje od kontroli warunków pracy.

No i jeszcze te nieszczęsne związki zawodowe, których istnienie jest bardzo potrzebne, lecz nie w takiej formie, gdzie związkowiec jest nieusuwalnym tłustym kotem na garnuszku pracodawcy.