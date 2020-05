Kiedy pójdziemy do kina i teatru? Od kiedy możliwe wesela? Rząd podał termin

Zobacz wideo

Morawiecki zaznaczył, że Polska może dzisiaj podejmować inne decyzje niż niektóre kraje, ponieważ powoli "odzyskujemy pole" i "stajemy na twardym gruncie", jeśli chodzi o koronawirusa.

REKLAMA

6 czerwca zdjęte zostaną więc ograniczenia z branż, w których obowiązywały restrykcje: m.in. kin, teatrów, filharmonii, basenów, klubów fitness. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby.

Jak doprecyzował wicepremier Piotr Gliński, jeśli chodzi o kina, teatry, filharmonie, cyrki czy audytoria w domach kultury ich otwarcie nie jest obowiązkiem, ale możliwością. - Jedni chcą jak najszybciej się otwierać, inni potrzebują czasu - tłumaczył.

Minister dodał, że widownia będzie mogła być wypełniona do 50 proc. Konieczne będzie także noszenie maseczek.

Od 30 maja możliwe będzie też - przy zachowaniu rygorów sanitarnych - organizowanie zgromadzeń na 150 osób. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że organizacja takich wydarzeń będzie regulowana przez GIS i wojewodów. Piotr Gliński dodał, że dotyczy możliwość zorganizowania takiego zgromadzenia będzie dotyczyła także koncertów plenerowych, w której będzie mogła wziąć udział taka liczba gości.

Od 6 czerwca również w weselach będzie mogło brać udział 150 gości.

Także od soboty 30 maja, zdejmowane będa ograniczenia w liczbie osób, które będą mogły przebywać na terenie sklepu czy restauracji. Od niedzieli 31 maja nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, choć konieczne będzie zachowanie 2 metrów odległości.

Od kiedy nie trzeba będzie nosić maseczek? >>> czytaj tutaj

Koronawirus w Polsce. Kolejny etap luzowania obostrzeń

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń. - Poza jednym województwem - śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę - zaznaczył. Andrusiewicz poinformował też, że obecnie nie ma nowych ognisk choroby.

Sam Łukasz Szumowski mówił w poniedziałek w TOK FM: "Widać wyraźnie, że w wielu województwach ten wskaźnik zakażania się wzajemnego spada i to dość gwałtownie. Oczywiście wiemy, że największym problemem pozostają ogniska na Śląsku, ale są one ograniczone do kopalni i w tej chwili "wymazujemy" rodziny górników, którzy już zostali przebadani".

Przypomnijmy, że od 18 maja działać mogą kina plenerowe, można również robić nagrania i próby bez publiczności, odbywać się mogą także lekcje indywidualne w szkołach artystycznych. Pracować też można na małych planach filmowych.

Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu działalności szkół i uczelni wyższych. Od 25 maja możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-dydaktycznych dla szkół podstawowych, a następnie konsultacji także dla uczniów, którzy będą chcieli poprawić swoje oceny. - A czy jeszcze w tym roku, w kolejnym tygodniu wrócimy na te trzy ostatnie tygodnie czerwca, to wraz z ministrem zdrowia, ministrem edukacji narodowej podejmiemy tę decyzję w ciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie 10 dni - mówił we wtorek Morawiecki.

Koronawirus w Polsce. Bilans

Według najnowszych danych łącznie zanotowano dotąd ok. 22 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło ponad tysiąc osób, a wyzdrowiało ponad 10 tys. pacjentów.

Posłuchaj w aplikacji TOK FM.