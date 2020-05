"GW": Maseczki, które kupiło ministerstwo, nie były towarem medycznym. Dowód: stawka VAT

Zobacz wideo

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza" instruktor narciarstwa ㄆkasz G. i jego wsp鏊nicy w marcu sprzedali Ministerstwu Zdrowia 130 tys. maseczek za ponad 5,5 mln z. "U producenta w Chinach zap豉cili za nie u豉mek tej kwoty. "Szybk 軼ie磬" transakcji g鏎al zyska dzi瘯i bezpo鈔edniemu kontaktowi z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszy雟kim. U豉twi mu to Marcin Szumowski, biznesmen i brat ministra zdrowia ㄆkasza Szumowskiego. Minister wiedzia o ca貫j sprawie i dlatego – jak podaje – "wy陰czy si z niej" - czytamy w dzienniku.

"GW" zaznacza, 瞠 resort nie tylko przep豉ci za maseczki, ale nie spe軟ia造 te one 瘸dnych norm. "Gdy opisali鄉y afer w "Wyborczej", ministerstwo zawiadomi這 prokuratur. Twierdzi, 瞠 zosta這 oszukane" - pisz Wojciech Czuchnowski i Justyna Wato豉. Zdaniem dziennikarzy maseczki oferowane przez ㄆkasza G. od pocz徠ku powinny budzi w徠pliwo軼i resortu zdrowia; dowody na to mo積a znale潭 w korespondencji, jak prowadzi z resortem instruktor. "O tym, 瞠 instruktor nie oferuje sprz皻u medycznego, mo積a si by這 przekona bardzo 豉two – na podstawie stawki VAT przypisanej do towaru. Certyfikowane wyroby medyczne obj皻e s podatkiem VAT w wysoko軼i 8 proc. Tymczasem w mailach, jakie ㄆkasz G. wysy豉 m.in. do wiceministra Cieszy雟kiego, jest mowa o stawce 23 proc. VAT" - pisze "GW", powo逝j帷 si na korespondencj ㄆkasza G m.in. z wiceministrem Januszem Cieszy雟kim.

Dziennik zapyta ministerstwo, dlaczego nikt nie zwr鏂i uwagi na zbyt wysok stawk VAT oraz czy resort nie by zainteresowany tym, aby zap豉ci mniej. "Odpowied, kt鏎a przysz豉, jest zadziwiaj帷a: "Kwestia w豉軼iwej stawki VAT le篡 po stronie dostawcy. Ministerstwo nie jest czynnym podatnikiem VAT" – odpowiedzia這 jej Biuro Komunikacji MZ, dodaj帷, 瞠 ostatecznie maseczki FFP2 kupiono od ㄆkasza G. za 39 z (druga partia – 10 tys. maseczek z Ukrainy – posz豉 ju za 51 z z VAT) - czytamy.

Co jest w zawiadomieniu do prokuratury?

Dziennik przypomina, 瞠 po ujawnieniu przez "Wyborcz" "afery maseczkowej" Ministerstwo Zdrowia z這篡這 do prokuratury zawiadomienie o przest瘼stwie przeciwko ㄆkaszowi G., jego 穎nie i trzem wsp鏊nikom. Gazecie uda這 si zdoby nieoficjalnie jego kopi. "Z jego tre軼i wynika, 瞠 w chwili rozpocz璚ia rozm闚 ministerstwo nie wymaga這 od ㄆkasza G. 瘸dnych dowod闚 na to, 瞠 maseczki spe軟iaj normy. Dopiero 24 marca instruktor wys豉 skan certyfikatu ICR (International Certification Registrar). O orygina nadal nikt go nie poprosi. Jak czytamy w zawiadomieniu, zakup maseczek zosta zrealizowany 31 marca "w oparciu o te dokumenty" [czyli skany] oraz "w zaufaniu do ich prawdziwo軼i i tego, 瞠 sprz皻 faktycznie spe軟ia norm [tu numer]" - pisze dziennik.

"GW" zastanawia si tak瞠, dlaczego MZ zwleka這 ze sprawdzeniem zakupionych od "g鏎ala" maseczek i tak p騧no nabra這 w徠pliwo軼i. Jak informuje, w zawiadomieniu mo積a przeczyta, 瞠 wed逝g wiceministra Cieszy雟kiego sta這 si to "w zwi您ku z coraz cz窷ciej pojawiaj帷ymi si na rynku polskim 鈔odkami ochrony z nieprawdziwymi certyfikatami". "Cieszy雟ki nie podaje ju, 瞠 o trefnych maseczkach (w tym o ogromnej ich partii sprowadzonej z wielk pomp przez rz康 i KGHM) pisa豉 "Wyborcza". Ani 瞠 zakupami sprz皻u ochronnego na czas pandemii oraz biznesami rodziny Szumowskich zacz窸o si interesowa CBA" - czytamy.

