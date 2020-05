Samolotem po kraju od 1 czerwca. A za granicę w lipcu? Lotniska szykują się na przyjęcie pasażerów

Zobacz wideo

Ruch graniczny ograniczony jest do 12 czerwca, datę już kilkukrotnie przekładano. I choć odmrażany jest lotniczy ruch krajowy, to wciąż nie ma terminu przywrócenia połączeń zagranicznych. Linie lotnicze jednak zdecydowały się na uruchomienie sprzedaży biletów od lipca na podstawie własnych analiz. Niektóre z nich zapowiadają również nowe trasy i więcej połączeń.

Lotnisko w Katowicach

Tymczasem polskie lotniska obsługujące loty krajowe przygotowują się do przyjęcia pasażerów. Wdrażane są specjalne procedury sanitarne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W Katowicach port lotniczy zgodnie z wytycznymi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Union Aviation Safety Agency - EASA) oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. zminimalizowana ma być liczba osób w terminalach pasażerskich (będą mogli do nich wejść tylko odlatujący pasażerowie, pracownicy lotniska i załogi linii lotniczych). Temperatura ciała osób odlatujących z Katowic będzie mierzona kamerami termowizyjnymi. Najprawdopodobniej nie będzie mierzona temperatura osób przylatujących.

W terminalu umieszczono już szereg piktogramów i grafik dotyczących utrzymywania dystansu. Odpowiednio kierują też one pasażerów do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa i dalej - do boardingu. Pasażerowie będą poruszali się jednokierunkowo, bez możliwości mijania się. Obsłudze zapewniono przesłony.

Lotnisko w Krakowie

Na pojawienie się pasażerów przygotowuje się również lotnisko krakowskie. Od 1 czerwca samoloty LOT będą latać z Krakowa do Warszawy dwa razy dziennie i do Gdańska raz dziennie, przez siedem dni w tygodniu. W związku z tym zmieni się część procedur. Każdy podróżujący będzie musiał nosić maseczkę, ogólnie dostępne w terminalu będą także środki dezynfekujące. - Zainstalowaliśmy kamery termowizyjne, które będą mierzyć temperaturę. Nacisk położony również zostanie na dezynfekcję samego budynku terminala oraz zlokalizowanej w nim infrastruktury - zaznaczyła rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince.

Zgodnie z nowymi zasadami do terminalu pasażerskiego będą mogli wejść pracownicy i współpracownicy oraz podróżni za okazaniem karty pokładowej. Zalecane będzie także korzystanie z punktów samodzielnego nadania bagażu.

Lotnisko we Wrocławiu

Od 1 czerwca z wrocławskiego portu lotniczego wznowione zostaną regularne rejsy na Lotnisko Chopina w Warszawie. Na początek będą to dwa połączenia dziennie.

Do terminalu będą mogli wejść tylko pasażerowie danych rejsów oraz osoby korzystające z biur linii lotniczych czy wypożyczalni samochodów. Z osobą towarzyszącą będzie mógł wejść jedynie pasażer, który wymaga opieki. Przed wejściem do terminalu pasażerom będzie mierzona temperatura. Podróżni z temperaturą ciała powyżej 38 stopni i z objawami choroby COVID-19 nie zostaną wpuszczeni do terminalu i tym samym nie będą mogli odbyć podróży na pokładzie samolotu. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, zniesiony zostanie obowiązek badania temperatury po przylocie.

Na terenie lotniska i w czasie podróży trzeba będzie mieć na twarzy maseczkę. Pasażerowie będą też zachęcani do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Stacje sanitarne będą dostępne dla wszystkich w widocznych miejscach w terminalu - m.in. przy wejściu, przy toaletach czy po kontroli bezpieczeństwa. Regularnie dezynfekowane będą też wszystkie pomieszczenia w terminalu oraz wszelkie powierzchnie dostępne dla pasażerów.

Czynne będą sklepy i punkty gastronomiczne, a ich oferta pozostanie praktycznie niezmieniona. Tymczasowo nieczynny będzie natomiast plac zabaw dla dzieci w hali odlotów. Władze lotniska zapewniają również, że nie wymagają wcześniejszego przybycia - chodzi o to, by nie wydłużać niepotrzebnie czasu przebywania na terenie portu.

Lotnisko w Szczecinie

Ze Szczecina jako pierwsze od 1 czerwca do Warszawy zaczną latać samoloty PLL LOT. W związku z COVID-19 linie lotnicze wprowadzają obowiązek noszenia maseczek, każdy samolot podlegać będzie dezynfekcji, zminimalizowane zostaną podawanie cateringu i sprzedaż pokładowa. Przemieszczanie się po pokładzie samolotu będzie ograniczone i możliwe tylko po uzyskaniu zgody personelu. Samoloty wyposażone będą w filtry HEPA.

Również na lotnisku wprowadzane są zmiany. Z terminala pasażerskiego korzystać będą mogli tylko pasażerowie, którym przed wejściem zmierzona będzie temperatura. Osoby odprowadzające będą mogły się pożegnać odlatującymi na terenie parkingów.

Wewnątrz terminala pasażerskiego obowiązkowe będzie noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed i po kontroli bezpieczeństwa. Rozstawione będą także punkty do dezynfekcji rąk. Codziennie w nocy dezynfekcji podlegać będzie cały terminal pasażerski.

Co z lotami zagranicznymi?

Do 12 czerwca obowiązują ograniczenia w ruchu zagranicznym i wciąż nie wiadomo, czy termin ten zostanie przedłużony. Jednak, jak wyjaśniał w rozmowie z reporterem TOK FM rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów Krzysztof Domagalski, linie lotnicze mają własne analizy. - Prowadzą ścisły nadzór nad tym, jak pandemia się rozwija w poszczególnych krajach. Sądzą, że od lipca będzie można już korzystać również z zagranicznych połączeń lotniczych - mówił.

W związku z tym od lipca wznowienie swoich operacji planują operujący w Szczecinie: Ryanair, Norwegian i Wizz Air; ten ostatni ruszy od trzeciego lipca z nową trasą Szczecin - Lwów. Od sierpnia z kolei loty wznowi SAS.