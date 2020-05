Kibice wracają na trybuny. Premier poinformował, od kiedy będzie można oglądać mecze na stadionach

Zobacz wideo

Dziś (29 maja) po 80-dniowej przerwie rozegrane zostaną dwa pierwsze spotkania piłkarskiej ekstraklasy; mecze odbędą się przy pustych trybunach.

Mateusz Morawiecki poinformował, od kiedy mecze będą się mogły odbywać z udziałem publiczności. Od 19 czerwca spotkania nie będą odbywać się przy pustych trybunach. Ale to nie znaczy, że każdy chętny będzie mógł kibicować na stadionie.

Jak mówił premier, kibice będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach. - Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą, a na stadionie, żeby kibice byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej - zaznaczył.

Jak podkreślił szef PZPN Zbigniew Boniek, ograniczenia ws. zajmowania 25 proc. miejsc na trybunach dotyczyć będą w praktyce tylko kilku drużyn. - W 70 procentach klubów i tak przychodzi mniej kibiców. Tak naprawdę ta zasada będzie dotyczyła czterech, pięciu klubów, w przypadku których to uczestnictwo jest większe - wyjaśnił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na spotkania nie będą wpuszczani kibice gości.

- Będą mogli uczestniczyć tylko kibice gospodarzy. Na razie zezwolenie na przyjazdy grup zorganizowanych ze względów bezpieczeństwa jest praktycznie niemożliwe - mówił Boniek podczas konferencji z udziałem premiera i szefowej resortu sportu.