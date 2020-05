O Ordo Iuris znów głośno. Czym jest kontrowersyjna organizacja i jaki wpływ ma na życie w Polsce?

Zobacz wideo

O Ordo Iuris znów jest głośno. Tym razem kontrowersyjna organizacja wraz z policją przesłuchiwała studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy w zeszłym roku poskarżyli się na jedną z wykładowczyń. Kilka dni wcześniej, były prezes fundacji, Aleksander Stępkowski, zastąpił Kamila Zaradkiewicza jako pełniący obowiązki I prezesa Sądu Najwyższego. Czym jest Ordo Iuris? To organizacja konserwatywnych katolickich prawników, stojąca między innymi za propozycją ustawy bezwzględnie karzącej za aborcję, nawet za poronienia. Co to jest Ordo Iuris i jaki ma wpływ na życie w Polsce?

Przesłuchania studentów

Jeszcze w tym tygodniu katowiccy studenci przesłuchiwani byli przez policję oraz Ordo Iuris. Chodzi o skargę, którą słuchacze Uniwersytetu Śląskiego złożyli w zeszłym roku na prof. Ewę Budzyńską. Zarzucili jej m.in. nietolerancję i homofobię. Wykładowczyni miała na zajęciach przekonywać także, że stosowanie antykoncepcji jest zachowaniem aspołecznym.W tym postępowaniu to jednak prof. Budzyńska jest stroną pokrzywdzoną, a reprezentują ją właśnie Ordo Iuris. Prokuratura sprawdza bowiem, czy studenci nie tworzyli fałszywych dowodów.

Podczas początkowych przesłuchań studentki czuły się zastraszane, a z komendy wychodziły z płaczem. Następne odbywały się już w obecności pełnomocników studentów. Nadal jednak były bardzo uciążliwe - jedno przesłuchanie potrafiło trwać ponad trzy godziny.

Przesłuchania wzbudziły zaniepokojenie władz uniwersytetu, które przypominają, że sprawą zajmuje się uczelniana komisja. Również Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zbadać sprawę przesłuchać.

Były prezes Ordo Iuris mianowany na p.o. I prezesa SN

15 maja po rezygnacji Kamila Zaradkiewicza z funkcji p.o. I prezesa Sądu Najwyższego prezydent Andrzej Duda wyznaczył na jego miejsce byłego prezesa Ordo Iuris Aleksandra Stępkowskiego.

Stępkowski jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji oraz przeciwnikiem "ideologii gender". Podczas związanego z przeprowadzanymi przez PiS zmianami dotyczącymi sądów Stępkowski w 2018 roku zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w pierwszym naborze ogłoszonym przez nową KRS.

Krajowy konsultant ds. genetyki

Pod koniec października 2019 roku krajowym konsultantem ds. genetyki klinicznej został prof. Andrzej Kochański, który należy do Centrum Bioetyki Ordo Iuris, a od 2013 roku jest też ekspertem Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych. Publicznie krytykował m.in. in vitro i badania prenatalne.

Jak mówiła też w TOK FM prof. Maria Sąsiadek - jego poprzedniczka na stanowisku krajowego konsultanta - prof. Kochański jako osoba prywatna wygłaszał także tezy niezgodne z wiedzą naukową, co spowodowało, że instytut, w którym pracował odciął się od jego wypowiedzi merytorycznych.



Posłuchaj rozmowy Jacka Żakowskiego z dr Joanną Banasiuk z Ordo Iuris.

Brazylijska sekta

Ordo Iuris w swojej najnowszej książce opisała także Klementyna Suchanow. Autorka przeprowadziła śledztwo, ukazujące globalne sieci powiązań światowego fundamentalizmu. Wśród nich m.in. wskazała polskie Ordo Iuris stojące za propozycją ustawy bezwzględnie karzącej za aborcję, nawet za poronienia.

Według Suchanow obecne próby zmiany prawa dotyczącego związków, praw reprodukcyjnych, przemocy w rodzinie biorą się z nacisków międzynarodowych środowisk różnych organizacji przenikających do świata polityki. Jak dowodzi autorka, Ordo Iuris zostało założona przez fundację [Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi - red.] mającą korzenie w brazylijskiej sekcie.

Ordo Iuris i przywracanie "naturalnego" porządku

Jak mówiły z kolei w TOK FM autorki raportu o działalności Ordo Iuris, chce ona świata podporządkowanego fundamentalistycznym normom religijnym. Ich zdaniem ma to nas cofnąć przed zdobycze rewolucji kulturowej lat 60.

Ich zdaniem Ordo Iuris reprezentuje międzynarodową sieć organizacji, którym przyświeca pewien cel, który został ujęty w ramach agendy "Europe". - Chcą przywrócenia "naturalnego" porządku. To wizja świata podporządkowana fundamentalistycznym normom religijnym. (...) Wszystko, co uważamy za obowiązujący system praw człowieka, miałoby być wywrócone do góry nogami. Nie chodzi tylko o prawa reprodukcyjne, ale też o prawa człowieka, o szeroko rozumiane prawa kobiet, emancypację kobiet, prawa mniejszości seksualnych, etnicznych, narodowych - mówiła Kamila Ferenc.

Kontrowersyjna ustawa antyprzemocowa

Nowelizacja ustawy antyprzemocowej (która koniec końców została wycofana) przygotowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wywołała burzę na początku 2019 roku. Z projektu wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która jednorazowo dopuściła się np. pobicia. Mateusz Morawiecki wycofał jednak projekt.

Jak informowała wówczas "Rzeczpospolita" za pomysłami, które znalazły się w projekcie zmian stali m.in. przedstawiciel fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, urzędnik z Przasnysza i ekspert Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Projekt miał powstawać w tajemnicy. Jak donosiła gazeta, nie chciano go pokazać nawet członkom Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działał w ministerstwie. Jerzy Kwaśniewski, ówczesny prezes Ordo Iuris, członek grupy roboczej i szef zespołu monitorującego twierdził natomiast, że prace zaczęły się w 2016 roku, ale "ustały szybko" i nie były zakończone napisaniem projektu nowelizacji, a resort nad ustawą miał pracować jeszcze przez dwa lata samodzielnie, już bez udziału grupy roboczej.

