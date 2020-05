Marzena Paczuska zrezygnowała z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej

Zobacz wideo

Jak napisano w artykule, o rezygnacji Paczuskiej zostali poinformowani w piątek członkowie Rady Mediów Narodowych. "Paczuska nie podała powodów swojej decyzji" - dodano.

10 marca Rada Nadzorcza TVP powołała Macieja Łopińskiego na pełniącego obowiązki prezesa Zarządu TVP S.A. zamiast dotychczasowego prezesa Jacka Kurskiego, oraz zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, Marzenę Paczuską, członka Zarządu spółki.

Paczuska do Zarządu TVP została powołana w marcu 2019 roku wraz z Piotrem Pałką. Tydzień później Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej zawiesiła Pałkę w funkcji członka Zarządu. Powodem zawieszenia było postępowanie sądowe, które Pałka wytoczył TVP. Ostatecznie Pałka informację o swojej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie TVP podał 28 marca. W miejsce Pałki członkiem Zarządu został Mateusz Matyszkowicz.

W zarządzie TVP Paczuska sprawowała nadzór nad TV Polonia, Belsat TV oraz Ośrodkiem Kanałów i Serwisów Internetowych.

Obecnie zarząd TVP tworzą: p.o. prezesa Maciej Łopiński, Mateusz Matyszkowicz oraz przywrócony w ubiegłym tygodniu do zarządu - Jacek Kurski.

Zawieszenie Marzeny Paczuskiej

Pierwszy informację o zawieszeniu Paczuskiej przekazał w marcu portal wPolityce.pl, który zacytował pismo skierowane w tej sprawie do Macieja Łopińskiego przez Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza. Opisano w nim zastrzeżenia wobec Paczuskiej. Jak opisywał serwis, Kurski i Matyszkiewicz zarzucali jej, że 43 razy podczas głosowań wstrzymała się od głosu. Według nich stosowała ona "taktykę przypadkowych głosowań, wynikających z niezrozumienia materii uchwał", co mogło narazić TVP na straty. Zarzucono jej również brak kompetencji menadżerskich. Kurski i Matyszkiewicz zaznaczyli również, że TV Bielsat - nadzorowana przez Paczuską - przekroczyła o prawie 9 mln złotych planowany ubiegłoroczny budżet.

Kurski i Matyszkowicz stwierdzali także, że Marzena Paczuska "budowała swą pozycję zawodową na demonstrowaniu utrzymywania doskonałych relacji i licznych kontaktów z Kancelarią Prezydenta"."Nie informowała jednak nigdy Zarządu Spółki o jakichkolwiek zastrzeżeniach lub oczekiwaniach Kancelarii Prezydenta wobec TVP. Natomiast w chwili kryzysu w komunikacji związanym z grożącym wetem Prezydenta do ustawy rekompensatowej nie włączyła się w jakikolwiek odczuwalny sposób do walki o interes Spółki. Zaangażowała się w intrygi i dezinformowanie Głowy Państwa oraz otoczenia Prezydenta co do sposobu przedstawiania Prezydenta na antenach TVP" - można było przeczytać w serwisie.

Kim jest Marzena Paczuska?

Marzena Paczuska do zarządu Telewizji Polskiej została powołana w marcu 2019 roku. Jak podawał portal Wirtualnemedia.pl według nieoficjalnych informacji powołanie Paczuskiej i Pałki było warunkiem, od którego prezydent Andrzej Duda uzależnił podpisanie nowelizacji dającej TVP i Polskiemu Radiu poprzednią nowelizację abonamentową wynoszącą 1,2 mld zł.

Paczuska z TVP była związana od wielu lat. Od początku 2016 roku do sierpnia 2017 była szefową "Wiadomości", a następnie została doradcą prezesa TVP ds. informacji i publicystyki.

