Jerzy Pilch nie żyje. Pisarz i laureat Nike miał 68 lat

Żona Jerzego Pilcha przekazała "Gazecie Wyborczej", że pisarz do ostatnich chwil był świadomy.

"Był ciepłym, czułym człowiekiem. Kochał życie, nie był samotnikiem, jak próbowano go przedstawiać" - powiedziała.

Jerzy Pilch nie żyje

- Jego biografia była fundamentem jego pisarstwa, tam się wielokrotnie powtarzały wątki biograficzne, powroty do czasów młodości, do dzieciństwa w Wiśle, do dziedzictwa luterańskiego, z którego on wyrósł. Ale wg mnie fundamentalne w jego przypadkiem było to, że był czytelnikiem, że żył literaturą, ważne było to, że on był bardzo oczytany i dla niego materia słowa była istotna - na antenie TOK FM wspominał go Krzysztof Varga.

- Nawet debiutując, miał w pełni ukształtowany język literacki, to jest rzadki przypadek. Pisarze na początku są zwykle nieopierzeni, nie mają swojego własnego, prawdziwego języka. Po tym się poznaje wielkiego autora, ze ma język, którego nie można pomylić z żadnym innym - dodał pisarz.

Przypomniał też, że Jerzy Pilch był też czołowym polskim felietonistą. - Bardzo ostrym, ale nigdy prostackim. Każdy jego tekst był artystyczny - powiedział Varga.

Siedmiokrotnie nominowany do Nike

Jerzy Pilch był siedmiokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Otrzymał ją w 2001 roku za powieść "Pod mocnym Aniołem".

Do jego najbardziej znanych tekstów należą także "Spis cudzołożnic", "Rozpacz z powodu utraty furmanki", "Tezy o głupocie, piciu i umieraniu", "Marsz Polonia", "Wiele demonów", "Zuza albo czas oddalenia".

Pilch urodził się w Wiśle w 1952 roku. Od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.