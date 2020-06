Koronawirus w Polsce. Będą nowe mandaty. M.in. za podróż w niebezpiecznych warunkach

Zobacz wideo

W związku z planowaną zmiana Kodeksu wykroczeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmiany w taryfikatorze mandatów.

Zmienić ma się m.in. art. 117 kw, który w paragrafie 2 przewiduje karę grzywny - do 1, 5 tys. zł - albo naganę dla przewoźników, którzy obowiązani są do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, nie utrzymują środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. "Chodzi przede wszystkim o dezynfekcję miejsc, których często dotykają pasażerowie. Jak zastrzega jednak MSWiA, przepis ten i nowa kara jest adresowany nie do prywatnych kierowców, tylko do przewoźników - taksówkarzy, kierowców busów czy innych przewozów. Ci pierwsi powinni zadbać o środek do dezynfekcji, maseczkę i rękawiczki na wypadek, kiedy będą musieli opuścić auto np. na stacji benzynowej" - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Według nowych przepisów takie wykroczenie ma być zagrożone mandatem w wysokości 100 zł. Co się stanie, jeśli przewoźnik odmówi jego przyjęcia? Policja będzie miała prawo skierować wniosek o ukaranie do sanepidu. Ten ma natomiast prawo wystawić karę w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

Inne mandaty

Resort spraw wewnętrznych i administracji w przygotowanej nowelizacji wprowadza także inne mandaty.

Karane będzie "naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych". W takim przypadku mandat wynosić będzie 100 zł.

Natomiast za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia można otrzymać mandat w wysokości od 50 do 250 zł, przy czym za ich niezachowanie przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzającego swoim zachowaniem zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, kara to 500 zł.

W razie odmowy przyjęcia mandatu związanego z nieprzestrzeganiem zasad sanitarnych policja ma prawo skierować wniosek o ukaranie do sanepidu. Kara administracyjna może być w tym przypadku o wiele wyższa - nawet 30 tys. złotych.

Nowelizacja jest w fazie uzgodnień międzyresortowych.

