Warszawa bez turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych. Ratusz tłumaczy się "trwającym stanem epidemii"

Anna Szancilło-Lewicka mówi nam, że dla jej niesłyszącej córki rehabilitacja to szansa na naukę, która pozwala później normalnie funkcjonować. - Dzieci muszą się nauczyć słyszeć i potem nauczyć mówić. Same turnusy są naprawdę ważne, po nich są ogromne postępy - podkreśla.

Rodzice zaznaczają, że takie wyjazdy to jedyna szansa, by specjaliści dłużej obserwowali ich dzieci także w kontaktach z rówieśnikami. Jak mówią, jeden turnus to odpowiednik roku rehabilitacji. Tymczasem Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na wnioski o dofinansowanie do turnusu odpisuje, że w tym roku nie będą one możliwe do realizacji "w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju choroby zakaźnej COVID-19". Pieniądze, które miały trafić na ten cel, przeznaczono między innymi na komputery do nauki zdalnej dzieci niepełnosprawnych czy przystosowanie łazienki w mieszkaniu osoby z niepełnosprawnościami.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka informuje nas, że o podziale środków decydowano w marcu, kiedy organizacja turnusów wydawała się bardzo mało prawdopodobna. W piśmie wysłanym do naszej redakcji przypomina, że wciąż "nie funkcjonują sanatoria, które realizują działania o podobnym, jak turnusy rehabilitacyjne charakterze", "nie ma też wytycznych zapewniających bezpieczny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym".

"Aktualnie nie dofinansowujemy turnusów rehabilitacyjnych przez WCPR [Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - red.]. Przypominam, że obecnie jesteśmy w stanie epidemii, a opinie ekspertów wirusologów wskazuję, że w Polsce nadal nie został osiągnięty szczyt zachorowań" -zaznacza Gałecka. Rzeczniczka przyznaje, że urząd miasta "ma świadomość", że decyzja o nierealizowaniu dofinansowań do turnusów "jest niepopularna i budzi niezadowolenie". "Podkreślam jednak, że podjęliśmy ją w oparciu o bardzo racjonalne przesłanki, z których najważniejszą i niepodważalną jest zdrowie i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów" - przekonuje.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie podaje z kolei, że osoby zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na turnus rehabilitacyjny w przyszłym roku - mogą składać wnioski po 1 stycznia.

