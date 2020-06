Procesja Bożego Ciała w Krakowie bez ograniczeń liczby wiernych

Zobacz wideo

W wydanych w poniedziałek wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kanclerz kurii ks. Tomasz Szopa, powołując się na rozporządzenie rządu z 29 maja, napisali, że z zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników.

"Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału" - napisał abp Jędraszewski.

Przypomniał przy tym o konieczności utrzymywania odpowiednich odległości między uczestnikami procesji lub zasłaniania ust i nosa.

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpocznie się 11 czerwca mszą św. o g. 9.00 w katedrze na Wawelu. Następnie traktem królewskim wierni udadzą się na Rynek, zatrzymując się przy ołtarzach zlokalizowanych przy kościołach: św. Idziego, śś. Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej. W procesji tej co roku uczestniczy kilka tysięcy osób.