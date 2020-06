Premier: Polska otwiera granice dla państw Unii Europejskiej

Zobacz wideo

- Do tej pory mówiliśmy, że granice będą zamknięte do piątku, do 12 czerwca włącznie. Tymczasem od 13 czerwca podjęliśmy decyzję o otwarciu granic na państwa Unii Europejskiej, tak jak to było wcześniej - oznajmił szef rządu.

REKLAMA

- W niektórych częściach świata, jak Ameryka Łacińska czy Ameryka Północna cały czas są duże poziomy zachorowań i zgonów. Widać, że pandemia tam zachowuje się jeszcze w sposób bardzo niepokojący, dlatego na razie ograniczamy tę decyzję do krajów UE. To jest dla nas najważniejsze - uzupełnił.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował także, że od 16 czerwca możliwe są loty międzynarodowe.

Granice zamknięte przez epidemię

Polskie granice były zamknięte od połowy marca. Władze kraju zdecydowały się na taki krok, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Początkowo tylko na 10 dni, jednak decyzja ta była przedłużana - najpierw do 13 kwietnia, potem do 3 maja, 13 maja i 12 czerwca. W tym czasie granice można było przekraczać tylko w określonych, wytyczonych przez MSWiA punktach, a obywatele wracający do kraju musieli odbywać 14-dniową kwarantannę.

Na początku czerwca minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oznajmił, iż otwarcie granic między państwami naszego regionu "jest kwestią dni, może tygodni". Pytany o możliwość podróżowania w okresie wakacji przez obywateli państw bałtyckich do krajów sąsiednich Czaputowicz odparł, że obecnie to eksperci muszą oszacować ewentualne ryzyka wiążące się z pełnym otwarciem granic. - Jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni restrykcje będą znoszone, a podróżowanie będzie możliwe jeszcze przed wakacjami - dodał.

Inne kraje też otwierają granice

Na otwarcie granic dla sąsiadów zdecydowały się już Czechy - będzie to możliwe od 15 czerwca. Oprócz tego morskie, lądowe i powietrzne granice 27 czerwca otworzy Tunezja - popularny kierunek wyjazdów wakacyjnych Polaków.

Na turystów czeka także Grecja. Tamtejszy minister turystyki zapewnił we wtorek, że kraj jest gotowy do przyjęcie latem turystów z całego świata, zaś władze z udziałem ekspertów nadal będą monitorowały zagrożenia związane z koronawirusem, tak, by wakacyjny wypoczynek był całkowicie bezpieczny. Przypomnijmy, jeszcze nie tak dawno Polska znajdowała się poza ścisłą listą 29 państw, z których będzie można podróżować do Grecji bez obostrzeń. Po interwencji polskiego MSZ okazało się jednak, że do Aten i Salonik będzie można polecieć z każdego lotniska, poza Katowicami.

Koronawirus w Polsce. Bilans epidemii

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 27 tys. 365 osób, z których 1 tys. 172 zmarło. Wyzdrowiało z kolei już 13 196 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało z kolei we wtorek 8 czerwca Ministerstwo Zdrowia. Hospitalizowanych jest 2039 osób, a niecałe 85 tys. przebywa w kwarantannie. Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 19 496 osób. Są to osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia, np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo: