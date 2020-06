Zobacz wideo

W liście wysłanym w ubiegłym roku do Jacka Jaśkowiaka Andrzej C. pisał, że chce zabić samorządowca za jego tolerancję i sprzyjanie osobom homoseksualnym. Mężczyzna miał pretensję, że prezydent Poznania bierze udział w Marszach Równości.

Prokuratura domagała się ukarania Andrzeja C. karą czterech miesięcy więzienia za kierowanie gróźb. Jednak sąd uznał, że to zbyt mało i w czwartek (4 czerwca) - podwyższył karę do dwóch lat więzienia.

W opinii samego Jaśkowiaka, wyrok sądu ma "przestrzec innych przed podobnymi działaniami". - Zarówno ze strony policji, jak i od ekspertów z zakresu terroryzmu uzyskałem jednoznaczne dane, które wskazują na to, że zagrożenie jest realne, że zabójstwo Adamowicza nie było ostatnim - mówił w czwartek prezydent Poznania.

Mężczyzna, który groził śmiercią Jaśkowiakowi, odsiaduje już w więzieniu karę dożywotniego więzienia za zabójstwo, w latach '90, dwóch starszych kobiet. Jedną z jego ofiar była matka Bogdana Borusewicza.

