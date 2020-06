Matura 2020 z języka polskiego. Elementy fantastyczne w "Weselu" Wyspiańskiego

Zobacz wideo

Matury 2020 rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Abiturienci z niecierpliwością czekali na temat rozprawki. Jeszcze przed egzaminem dojrzałości pojawiły się różne spekulacje.

Matura 2020. Tematy maturalne. Elementy fantastyczne w "Weselu"

Tematy tegorocznej matury to: interpretacja wiersza Anny Kamińskiej "Daremne" oraz to, w jaki sposób wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na jego przesłanie na przykładzie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Jak tegoroczni maturzyści poradzili sobie z tematem? - Pisałam rozprawkę z "Wesela", która była strasznie ciężka według mnie. Była zdecydowanie trudniejsza niż w poprzednich latach - oceniła jedna ze zdających w rozmowie z reporterem TOK FM.

Pojawiały się także głosy zaniepokojenia o sytuację epidemiczną. - Bardziej stresowałam się sytuacją czy nikt nie przyjdzie zakażony, czy wyjdziemy stąd cali i zdrowi, czy nikt nie zacznie kaszleć i nie przerwą nam egzaminu - mówiła jedna z uczennic po wyjściu ze szkoły.

- Nie wiem, czy nie było lepiej, bo było nas mniej i mniej sobie przeszkadzaliśmy - oceniła z kolei inna.

Matura 2020. Tematy maturalne. Jak typowali maturzyści?

Niektórzy maturzyści ze stołecznego CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta liczyli, że wśród tematów znajdą się te związane z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza i "Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego. - Na pewno nie będzie ani "Dziadów", ani "Lalki", bo były w ostatnich latach - przewidywał jeden z uczniów.

Dwoje licealistów, z którymi rozmawiała PAP, nie nastawiało się także na żadną lekturę związaną z chorobami i epidemiami. - Arkusze maturalne powstały wcześniej, przed koronawirusem. Ktoś musiałby mieć dar widzenia przyszłości - tłumaczył jeden z nich.

To, w jaki sposób, typowali maturzyści, pokazuje również sprawdzenie najczęstszych wyszukiwań w Google.

8 czerwca jeszcze przed 8 rano najwięcej osób szukało w sieci informacji na temat "Wesela". Na drugim miejscu była "Lalka" Bolesława Prusa razem z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza, następnie "Dziady" Mickiewicza oraz "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Również 7 czerwca wieczorem zainteresowanie internautów lekturami rozkładało w bardzo podobny sposób.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się o 14. Jutro uczniów czeka 9 matura z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej. Cały harmonogram sprawdzisz tutaj >>>

Matura 2020. Środki bezpieczeństwa

Ze względu na epidemię koronawirusa matura 2020 będzie odbywała się w szczególnym rygorze sanitarnym. Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, konieczność zachowania dystansu i obowiązkowa maseczka na twarzy - aż do momentu zajęcia miejsca w ławce - to tylko niektóre z zaleceń, do których trzeba się stosować podczas matury 2020. Wytyczne sanitarne to nie tylko dodatkowy stres dla zdających, ale i pracowników szkół, którzy musieli m.in. przygotować więcej sal, żeby ustawić ławki w odległości od siebie o co najmniej 1,5 metra. Największym wyzwaniem będzie dopilnowanie, żeby zdający nie gromadzili się w większych grupach przed i zaraz po egzaminie.

