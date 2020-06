W sieci wrze po zapowiedzi Sasina o 100-proc. postojowym dla górnikow. "Turla kopalnie do wyborów"

Zobacz wideo

W weekend Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 1151 nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, z czego 676 odnotowano na Śląsku. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła górników i ich rodzin. - Od jutra wstrzymamy prace w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Zapewnił, że górnicy za okres trzyygodniowego na razie postojowego otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Ta ostatnia obietnica wzbudziła duże wzburzenie w sieci, bo gdy rząd decydował się na zamykanie gospodarki w marcu, to żadna branża nie mogła liczyć na taki przywilej.

REKLAMA

"Wiecie co robi dziś Jacek Sasin z kopalniami? Turla je do wyborów. Wyłącznie" - napisał na Twitterze Maciej Głogowski, dziennikarz ekonomiczny TOK FM.

Wiele osób zwracało uwagę na nierówne traktowanie przez rząd górników i przedstawiecieli innych branż. "Dlaczego górnicy mają otrzymać 100 procent wynagrodzenia za czas przestoju, a inni pracownicy nie? To niekonstytucyjne, nieuczciwe i niesolidarne. Wszyscy mają problemy z pracą, wielu miało postojowe i teraz klepie biedę. Co to ma być: państwo równych i równiejszych?" - dziwi się Eliza Michalik z Onetu.

"Hehehe, nie można górników karać za zaistniałą sytuację, bo przecież nie ich wina, że jest koronawirus, więc dostaną 100% postojowego. Powiedzcie to fryzjerkom, kosmetyczkom, branży turystycznej, busiarzom, restauratorom, właścicielom klubów, firmom eventowym itd itp. Fuck logic" - napisał lekarz rezydent Jakub Kosikowski.

"To ujmujące, jak innym językiem władza umie mówić do górników, w porównaniu z językiem, którym - w czasie epidemii - mówi do nauczycieli" - komentował z kolei Tomasz Fenske z TOK FM.

"Sasin: Zależało nam, żeby górnicy nie byli karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń. Słusznie, że dostaną 100% pensji. Poprosimy o to samo dla sklepów, które zostały zamknięte, biur podróży, salonów fryzjerskich. Skoro nie możemy być karani za wirusa to wszyscy, co nie? - napisał na Twitterze Jarosław Kuźniar z Onetu.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie: