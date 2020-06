Prokuratura chce uchylić immunitet sędziego Igora Tulei

Zobacz wideo

We wtorek (9 czerwca) rozpatrywany będzie wniosek prokuratury o zniesienie immunitetu sędziemu Tulei. W ramach solidarności z nim oraz jako protest przeciwko represjom władzy odbędzie się akcja "150x150 Dziś Tuleya jutro Ty", organizowana przez Komitet Obrony Demokracji, organizacje społeczne i stowarzyszenia prawnicze. Wspierają ją m.in. Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W 150 miastach Polski spotkać ma się 150 osób, które swą obecnością okazywać będą solidarność z szykanowanym prawnikiem.

Akcja zaczyna się w poniedziałek, 8 czerwca o godzinie 18. Można do niej dołączyć pod sądami lub w centralnych punktach miast.

Sprawa Igora Tulei

Prokuratura chce postawić zarzut karny sędziemu Igorowi Tulei. Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy sędzia Tuleya uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień z powodu dopuszczenia do udziału w posiedzeniu mediów. Sprawa dotyczy wydarzeń z grudnia 2016 roku. To wtedy posłowie opozycji blokowali mównicę sejmową na sali plenarnej, czym uniemożliwiali ówczesnemu marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu prowadzenie obrad. Zrobili to w proteście przeciwko wykluczeniu z posiedzenia posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby. Obrady przeniosły się do Sali Kolumnowej, gdzie głosowania odbywały się poprzez podniesienie ręki, a głosy liczyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja uważała to posiedzenie za nielegalne i złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ta odmówiła wszczęcia śledztwa.

Sam Tuleya zapowiadał, że nie stawi się przed Izbą Dyscyplinarną SN. - Nie mam zamiaru brać udziału w posiedzeniu tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, nie uważam, żeby to był niezależny sąd. Natomiast z pewnością pokażę, że nie obawiam się czegoś, co sądem nie jest, i stawię się przed budynkiem Sądu Najwyższego o godz. 9 we wtorek - mówił niedawno sędzia "Gazecie Wyborczej".

Wniosek prokuratury zostanie rozpoznany na posiedzeniu niejawnym przez jednoosobowy skład sędziowski.

Z kolei 8 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony.

Michał Wójcik: Pan sędzia ujawnił pewne informacje

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, sprawa uchylenia immunitetu sędziego Igora Tulei może być z powodzeniem prowadzona przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

- Ta sprawa (sędziego Tulei - PAP) – chciałbym to wyraźnie zaznaczyć - dotyczy nie kwestii głównej odpowiedzialności, ale kwestii uchylenia immunitetu, a to nie jest przecież kwestia odpowiedzialności. (...) Żaden organ unijny nie ma prawa do zawieszania jakichkolwiek polskich organów konstytucyjnych. Można byłoby sobie wyobrazić, że jutro zostanie zawieszony Sejm, pojutrze prezydent, rząd - takich możliwości nie ma, dlatego też sprawy, które nie dotyczą postępowań dyscyplinarnych, mogą być prowadzone - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach.

Obecny na spotkaniu z dziennikarzami drugi wiceminister sprawiedliwości - Michał Wójcik - ocenił, że sędzia Tuleya naruszył przepisy prawa. - Sędzia Tuleya powinien mieć wiedzę - tak, jak każdy sędzia w Polsce - że gospodarzem postępowania przygotowawczego jest prokurator i to prokurator wyraża zgodę na to, czy ktokolwiek może zapoznać się z materiałami dowodowym z postępowania przygotowawczego, w tym przypadku ze śledztwa - prokurator, a nie sędzia. Pan sędzia ujawnił pewne informacje - stwierdził.

