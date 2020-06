Zobacz wideo

Jak podał IMGW, na tym obszarze wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu do 40 mm. Wiatr może osiągnąć w porywach do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Gdzie jest burza?

Informacje o burzach można łatwo znaleźć w internecie. Prognozę występowania burz można znaleźć w serwisie pogodynka.pl, czyli oficjalnym portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stronie Burze.dzis.net można sprawdzić z dość dużą dokładnością, gdzie w Polsce występuje burza. Dzięki temu wiadomo czy w danej chwili w części Polski, do której się wybieramy, będzie ładna pogoda. Jeśli chcemy dowiedzieć się, gdzie jest burza w innych krajach Europy, ale też świata warto spojrzeć na mapę ze strony Blitzortung.org, która jest dość dokładna i na bieżąco aktualizowana.

Gdzie jest burza? Prognoza burz na 24h

Ciekawą inicjatywą jest też Sieć Obserwatorów Burz. Ta organizacja pozarządowa na swojej stronie internetowej umieszcza prognozę dotyczącą burz na najbliższe 24 godziny. Oprócz tego amatorzy burz umieszczają na niej najnowsze informacje o tym, jak dokładnie przebiegają obecne w Polsce burze i w jaki sposób mogą się rozwinąć. To też dobre źródło wiedzy o meteorologii i zjawiskach przyrodniczych - tłumaczy na bieżąco, co dzieje się w danym czasie z pogodą w Polsce.

Gdzie jest burza? Co robić, kiedy na nią trafimy?

Burza to zjawisko na tyle groźne, że przed jego nadejściem warto się przygotować i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do grzmotów i piorunów, nie warto bagatelizować sytuacji. Pogoda może okazać się bardzo zdradliwa. Co robić, kiedy trafimy na burzę? Jeżeli znajdujesz się w pobliżu wody lub w niej, należy natychmiast wyjść na ląd. Jeśli jesteś na łódce, przypłyń do brzegu. Pamiętaj, że porażenie piorunem na środku zbiornika wodnego jest o wiele bardziej prawdopodobne! Na porażenie piorunem narażone są także osoby, które przebywają na otwartym terenie. Dlatego możliwie najszybciej powinno się znaleźć schronienie, jednak pod żadnym pozorem nie powinno się chować ani parkować samochodu pod drzewem!

Jak zachować się w czasie burzy? W sytuacji, kiedy znalezienie schronienia nie jest możliwe, należy pamiętać o zachowaniu środków szczególnej ostrożności. Powinno się odłożyć wszelkie metalowe przedmioty i oddalić od nich. Najlepiej kucnąć ze złączonymi nogami i pod żadnym pozorem nie kłaść się płasko na ziemię. Gdy jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, należy jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby (numer alarmowy 112).

