Matura 2020. Wyciekły tematy egzaminu z języka polskiego? Wyszukiwania w Google wyglądają podejrzanie

Ponad 270 tys. uczniów zmierzyło się dzisiaj z egzaminem dojrzałości. Tematy tegorocznej matury to: interpretacja wiersza Anny Kamińskiej "Daremne" oraz to, w jaki sposób wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na jego przesłanie na przykładzie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Tymczasem dwie godziny przed maturą, czyli koło godziny 7 widać było wyraźny wzrost liczby wyszukiwań frazy "elementy fantastyczne, Wesele" w Google. W dodatku wygląda na to, że szukano jej przede wszystkim w jednym regionie Polski - na Podlasiu. W social mediach trwa na ten temat dyskusja. Jak niektórzy słusznie zwracają uwagę, matury do szkół przyjeżdżają właśnie koło 7 rano.

Jeszcze więcej wątpliwości budzi to, że wyszukiwano także temat z zadania maturalnego w dokładnym brzmieniu.

google trends screen tokfm.pl

Szef CKE Maciej Smolik poinformował popołudniu, że Centralna Komisja Egzaminacyjna złoży w poniedziałek zawiadomienie na policję w sprawie możliwego przecieku podczas matury z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się o 14. Jutro uczniów czeka matura z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej. Cały harmonogram sprawdzisz tutaj >>>

