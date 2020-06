Kto ma najlepszą receptę na walkę z kryzysem? Niespełna 30 proc. wskazuje PiS [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytano, która z sił politycznych proponuje najlepsze rozwiązania w sprawie walki z kryzysem wywołanym pandemią.

Na tak zadane pytanie 26,9 proc. respondentów wskazało PiS. Z kolei 18,2 proc. wskazało Platformę Obywatelską, 9,9 proc. - Konfederację, 8,6 proc. - Lewicę (SLD, Wiosna, Razem), 5,1 proc. - Koalicję Polską (PSL i Kukiz'15), a 2,8 proc. badanych wybrało odpowiedź "inna partia". Zdania w tej sprawie nie ma 28,5 proc. respondentów. "PiS za ugrupowanie proponujące najlepszy plan zwalczający skutki kryzysu uważa ponad 30 proc. badanych w wieku 2534 lata i częściej niż co trzecia osoba zarabiająca do 1000 zł. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, na większość rządzącą najczęściej wskazywały osoby z miast liczących od 20 tys. do 199 tys. mieszkańców co trzecia z nich" - komentuje wyniki sondażu dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 czerwca br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.