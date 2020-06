Zobacz wideo

Na banerach trzymanych przez zebrane pod SN osoby przeczytać można "Murem za Tuleyą", "Cześć i chwała sędziom niezłomnym", czy "Ziobro musi odejść". Organizatorzy apelowali o noszenie maseczek i zachowanie odpowiedniej odległości.

- Niczego nie żałuję i ponownie postąpiłbym tak samo - powiedział Igor Tuleya przed SN przed rozprawą. Towarzyszą mu inni sędziowie i sympatycy. Tuleya na salę nie wszedł, by nie legitymizować Izby Dyscyplinarnej, która, według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest sądem.

Oprócz sędziego, do zebranych przemawiali także m.in. sędzia Waldemar Żurek, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz, prokuratorzy z Lex Super Omnia czy obrońca Tulei mec. Jacek Dubois. Przed SN pojawił się także sędzia Paweł Juszczyszyn.

Protesty w kraju i zagranicą

Igor Tuleya wspierany jest nie tylko w Warszawie, ale także m.in. przez sędziów w Olsztynie czy Częstochowie.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

W ramach solidarności z sędzią oraz jako protest przeciwko represjom władzy odbyła się w poniedziałek akcja "150x150 Dziś Tuleya jutro Ty", organizowana przez Komitet Obrony Demokracji, organizacje społeczne i stowarzyszenia prawnicze. Wspierały ją m.in. Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W 150 miastach Polski spotkać miało się 150 osób, które swą obecnością okazywać miały solidarność z prawnikiem. Demonstracje zorganizowano m.in. we Wrocławiu, Gorzowie, Bielsko-Białej czy Katowicach.

Wyrazy poparcia płynęły też zza granicy m.in. od sędziów z Amsterdamu.

Sprawa Igora Tulei

Prokuratura chce postawić zarzut karny sędziemu Igorowi Tulei. Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy sędzia Tuleya uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień z powodu dopuszczenia do udziału w posiedzeniu mediów. Sprawa dotyczy wydarzeń z grudnia 2016 roku. To wtedy posłowie opozycji blokowali mównicę sejmową na sali plenarnej, czym uniemożliwiali ówczesnemu marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu prowadzenie obrad. Zrobili to w proteście przeciwko wykluczeniu z posiedzenia posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby. Obrady przeniosły się do Sali Kolumnowej, gdzie głosowania odbywały się poprzez podniesienie ręki, a głosy liczyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja uważała to posiedzenie za nielegalne i złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ta odmówiła wszczęcia śledztwa.

Wniosek prokuratury zostanie rozpoznany na posiedzeniu niejawnym przez jednoosobowy skład sędziowski.

8 kwietnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że jest on nieuzasadniony.

