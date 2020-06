Matura z matematyki była łatwa czy trudna? Zdania wśród abiturientów są podzielone

Zobacz wideo

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pytany, czy dziś wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, odpowiedział, że co do zasady tak. - Mamy informacje o alarmach bombowych, ale wszystkie lokalne struktury policji radzą sobie z tym. Poważniejszych problemów nie było, wszędzie egzamin rozpoczął się o czasie i zakończył o czasie" - powiedział Smolik.

Z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym mierzyło się dzisiaj ponad 270 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich i ok. 30 tys. absolwentów z ubiegłych lat. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 170 minut. W liceum im. Hugona Kołłątaja na warszawskiej Ochocie najszybciej z arkuszami poradzili sobie absolwenci klas matematyczno-fizycznej i matematyczno-informatycznej.

Uczniowie na temat wtorkowego egzaminu miały podzielone opinie. Zdecydowanie żadnych trudności nie widziały w nim osoby zdające matematykę również na poziomie rozszerzonym. - To jest rozgrzewka, bo dla nas matura podstawowa - jak się chcemy dostać na studia - nie liczy się, liczy się tylko rozszerzona - podkreślał w rozmowie z reporterem TOK FM jeden z uczniów, który myśli o automatyce lub robotyce na politechnice. - Czasu jest o wiele za dużo. Dla osób, które rozszerzają matematykę, poziom podstawowy jest po prostu banalny - ocenił kolejny ze zdających.

Ale nie zabrakło zupełnie innych opinii. - Tragedia. No, zobaczymy, co będzie - stwierdziła z niepokojem wychodząca ze szkoły uczennica.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki rozwiązywane we wtorek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Matury 2020. Reżim sanitarny i specjalne wytyczne

W tym roku matury odbywają się w szczególnych warunkach. Przez epidemię zostały przełożone o miesiąc, a zdający i szkoły muszą stosować się do specjalnych wytycznych sanitarnych. Uczniom to jednak w zasadzie nie przeszkadza.

- Nie jest źle. Wystarczy wejść w maseczkach, potem się je zdejmuje. Jedyne, co to te środki dezynfekujące tak troszeczkę śmierdzą. Ale tak, to da się to wszystko przeżyć - stwierdził jeden ze zdających.

Inny chwalił z kolei organizację. - Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, jakby nie patrzeć. Są ustalone zasady, wszystko przebiega bardzo szybko, dlatego dla nas to też jest wygodne. Po prostu wchodzimy w tych maskach, siadamy, nie ruszamy się i możemy te maseczki na luzie zdjąć. Stanowiska są w dobrych odległościach od siebie - podkreślił.

Matury 2020. Harmonogram

We wtorek o godz. 14 zaczął się egzamin z języka łacińskiego, do którego w całej Polsce podejdzie tylko 240 osób. Jutro maturzyści zdają z kolei język angielski.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym dopiero w poniedziałek.

