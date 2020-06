Morawiecki tłumaczy wysokie postojowe dla górników: Przyczyna zamknięcia kopalń leży po stronie państwa i epidemii

Zobacz wideo

Podczas briefingu prasowego, który odbył się po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, premier poinformował, że rząd zdecydował się na zastosowanie tzw. ochronnego, czyli "płatności dla górników, którzy są w okresie prewencyjnego postoju". - Przyczyna główna jest przyczyną epidemiczną. Nie jest przyczyną ekonomiczną, tak jak w przypadku postojowego, który występuje w innych częściach kraju i w wielu miejscach, zakładach pracy - podkreślił szef rządu.

Morawiecki zwrócił uwagę, że "w niektórych kopalniach liczba zakażeń jest bardzo niewielka". - Ziemowit na przykład to kilka przypadków. Tymczasem Zofiówka to ponad tysiąc przypadków. Rzeczywiście tutaj to prewencyjne podejście musi mieć zastosowanie - stwierdził.

Szef rządu wyraził także wdzięczność górnikom za "cierpliwość i gotowość powrotu do pracy, bo wkrótce trzeba będzie wrócić do pracy". - Wasza praca jest bardzo potrzebna - podkreślił premier.

Kopalnie wstrzymują prace

Morawiecki - dopytywany przez dziennikarzy - w jaki sposób będą finansowane wypłaty dla górników z kopalń, które mają być tymczasowo zamknięte ze względu na koronawirusa, powiedział: - Przyczyna leży całkowicie po stronie państwa i po stronie epidemii, czyli po stronie czynników obiektywnych dlatego mechanizmy płacowe muszą być tutaj wsparte ze strony państwa i tak się też stanie.

Podkreślił jednocześnie, że dla niego w okresie przejściowym, czyli przez najbliższy tydzień, dwa, trzy czy cztery, "bo w różnych kopalniach będzie to w różnym okresie trwało, ten przestój, że tutaj nie może dojść do naruszenia możliwości wydobywczych zaraz po powrocie górników do pracy". - Dlatego wszelkie prace o charakterze technicznym, utrzymaniowym, technologicznym będą się odbywały - zaznaczył szef rządu.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że wszyscy górnicy za okres postojowego otrzymają 100 proc. wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych. Poinformował też w wstrzymanie wydobycie w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

