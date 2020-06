Zobacz wideo

Chodzi o południową część Śląska oraz Małopolski, a także województwo podkarpackie, lubelskie oraz wschodnie powiaty Mazowsza. Na tych obszarach prędkość wiatru może osiągać w porywach 75 km/h, a opady deszczu - lokalnie - do 35 mm. Miejscami możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżenie IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Gdzie jest burza? Co robić, kiedy na nią trafimy?

Burza to zjawisko na tyle groźne, że przed jego nadejściem warto się przygotować i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do grzmotów i piorunów, nie warto bagatelizować sytuacji. Pogoda może okazać się bardzo zdradliwa. Co robić, kiedy trafimy na burzę? Jeżeli znajdujesz się w pobliżu wody lub w niej, należy natychmiast wyjść na ląd. Jeśli jesteś na łódce, przypłyń do brzegu. Pamiętaj, że porażenie piorunem na środku zbiornika wodnego jest o wiele bardziej prawdopodobne! Na porażenie piorunem narażone są także osoby, które przebywają na otwartym terenie. Dlatego możliwie najszybciej powinno się znaleźć schronienie, jednak pod żadnym pozorem nie powinno się chować ani parkować samochodu pod drzewem!

Jak zachować się w czasie burzy? W sytuacji, kiedy znalezienie schronienia nie jest możliwe, należy pamiętać o zachowaniu środków szczególnej ostrożności. Powinno się odłożyć wszelkie metalowe przedmioty i oddalić od nich. Najlepiej kucnąć ze złączonymi nogami i pod żadnym pozorem nie kłaść się płasko na ziemię. Gdy jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, należy jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby (numer alarmowy 112).

