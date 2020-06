Można już iść na basen. Czy trzeba mieć maseczkę? Jakie są zasady i wytyczne?

Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

Co zostanie otwarte w czwartym etapie luzowania obostrzeń

Kiedy zostaną otwarte baseny, sauny, aquaparki itp.

Jak będą działać baseny, sauny, aquaparki itp.

Koronawirus w Polsce. Czwarty etap luzowania obostrzeń

W Polsce potwierdzono już niemal 30 tysięcy zachorowań na COVID-19, jednak rząd przekonuje, że sytuacja wydaje się wystarczająco stabilna, by wprowadzić kolejny etap luzowania obostrzeń. Nie oznacza to jednak, że wirus SARS-CoV-2 zniknął albo stał się mniej groźny. Wciąż należy zachowywać dystans społeczny, stosować środki ostrożności w postaci płynów do dezynfekcji oraz maseczek (te dalej są obowiązkowe w niektórych miejscach) i przede wszystkim stosować się do aktualizowanych na bieżąco obostrzeń. Mają one pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

W związku z wdrożeniem czwartego etapu luzowania obostrzeń, od 6 czerwca ponownie otworzyć się mogą m.in. baseny, sauny i salony SPA. Te popularne miejsca relaksu i odnowy biologicznej będą jednak objęte specjalnym nadzorem, a ich klienci muszą dostosować się do zasad obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. Nowe wytyczne przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Szczegółowa instrukcja dla poszczególnych branż znajduje się tutaj.

Można już iść na basen. Jakie zasady?

Wiele osób nie mogło doczekać się otwarcia basenów, bez których ciężko wyobrazić sobie sezon wakacyjny. Jednak wiadomości związane z czwartym etapem luzowania obostrzeń to przede wszystkim ulga dla właścicieli tego typu obiektów. Otwarcie basenów, saun i aquaparków jest możliwe od 6 czerwca. Jak będą działać? W związku z trwającą pandemią trzeba liczyć się z ograniczeniami. Dotyczy to zarówno właścicieli, jak i klientów. Przede wszystkim na basenach obowiązują 2 m odległości klientów od kasy, zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (np. maseczek), nakaz dezynfekcji kluczyków/bransoletek i szafek po każdym kliencie, likwidacja krzeseł i ławek w poczekalniach oraz nakaz regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych i często dotykanych.

Ograniczona zostanie także liczba szafek dopuszczonych do użytku w przebieralniach, tak aby zachować dystans między klientami. Z jednego toru na pływalni maksymalnie mogą korzystać 4 osoby jednocześnie, a całkowita liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia (dotyczy to także saun). Poza pływalnią i saunami obowiązkowe będą także osłony na nos oraz usta (np. maseczki). W przypadku saun o temperaturze niższej niż 60°C rekomenduje się wyłączenie z użytku, a do działających będzie można wejść jedynie boso i bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Cała lista obostrzeń obowiązujących na terenie basenów oraz saun dostępna jest tutaj.