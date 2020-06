"W polskim prawodawstwie karnym od 30 lat brakuje przestępstwa tortur"

Zobacz wideo

Media nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie często informowały ostatnio o protestach, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych - po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. Mężczyzna zmarł, bo przez około 8 minut był dociskany do ziemi, a jeden z funkcjonariuszy policji podduszał go kolanem, choć Floyd powtarzał, że nie może oddychać. - Czy to skłoni nasze polskie społeczeństwo do przyjrzenia się bliżej przypadkom brutalnego zachowania się polskich policjantów? - zastanawiał się w "Popołudniu" TOK FM redaktor Paweł Sulik.

REKLAMA

- Mam nadzieję, że to skłoni tę część naszego społeczeństwa, która jest świadoma swoich praw względem państwa (...) do tego, żeby przypatrywać się bacznie, na ile działania policji podejmowane w stosunku do naszych obywateli są transparentne i na ile ta transparentność może wyeliminować te bardzo niepożądane i niepokojące zjawiska - powiedział Przemysław Kazimirski, dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z Biura RPO. - To jest rzeczą pierwszorzędną. Żeby obywatel w kontakcie z państwem, a w szczególności ze służbami, które mają dbać o jego bezpieczeństwo, mógł czuć się pewnie i bezpiecznie - dodał.

Redaktor Sulik przypomniał sprawę Igora Stachowiaka. Ten został zatrzymany w maju 2016 roku na wrocławskim rynku, bo był podobny do poszukiwanego przestępcy. Zmarł po kilku godzinach na komisariacie. Przesłuchujący go policjanci - kilka razy użyli wcześniej paralizatora. - Czy śmierć Stachowiaka zmieniła coś w naszym nastawieniu? - pytał swojego gościa dziennikarz.

- Zmieniła na pewno to, że obywatele zaczęli identyfikować działania policji jako takie, które muszą znajdować się w granicach prawa i nie powinny poza to prawo wychodzić - odparł Kazimirski. Jego zdaniem, polskie społeczeństwo ma teraz "większą wrażliwość na tego typu przypadki". - Natomiast to, co trzeba zrobić i czego brakuje nam w Polsce od 30 lat, to wpisanie przestępstwa tortur do Kodeksu karnego - zaznaczył przedstawiciel Biura RPO.

- Proszę sobie wyobrazić, że od 1989 roku, kiedy związaliśmy się postanowieniami Konwencji ONZ o zakazie stosowania tortur, do dnia dzisiejszego w polskim prawodawstwie karnym brakuje przestępstwa tortur, które musi mieć charakter zbrodni, zagrożonego co najmniej 6 latami pozbawienia wolności - mówił dalej Kazimirski.

Jak wyjaśniał, obecnie odpowiedzi na to, z jakich artykułów kwalifikować tortury poszukuje się w trzech przepisach: w przepisie dotyczącym przekroczenia uprawnień, w przepisie dotyczącym znęcania się nad osobą pozbawioną wolności czy w przepisie dotyczącym wymuszania zeznań. - Ale te wszystkie artykuły nie mówią o zbrodni, ale o występkach - powiedział gość TOK FM.