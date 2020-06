Uwaga na burze - grad może mieć 3-4 cm. Wiatr nawet do 100 km/h

Zobacz wideo

W piątek bardzo ciepło (od 20-23°C na terenach podgórskich, przez 26°C na zachodzie i południu oraz 31°C na wschodzie), zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu.

REKLAMA

IMGW ostrzega przed burzami. Front burzowy przemieszcza się ze wschodu na zachód.

Według meteorologów burze są dziś najbardziej prawdopodobne w pasie od Warmii i Mazur, przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Karpaty. Lokalnie burze będą silne: z porywami wiatru do 100 km/h, opadami gradu do 3-4 cm. Może spaść do 40 mm deszczu.

Państwowa Straż Pożarna informuje, że w czwartek z powodu burz, strażacy interweniowali 1,1 tys. raz w związku ze zdarzeniami związanymi z burzami. Najwięcej tego typu interwencji, jak informuje rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski, odnotowano w województwie lubelskim.