Koronawirus w Polsce. Nowe dane. Ponad 400 nowych przypadków. 15 kolejnych zgonów

Wszystko wskazuje na to, że dopóki PiS do końca się nie utuczy na pandemii, jej skutki będą ukrywane, a propaganda w TVP o walce na pierwszej linii z korona wirusem będzie szła pełną parą. Jak trzeba być zepsutym do szpiku kości, chciwym do granic obrzydliwości, żeby zarabiać na zakażonych wirusem, chorych na raka, na niepełnosprawnych, oszukiwać na emeryturach bezbronne kobiety z rocznika '53 ?? Taka jest właśnie ta dobra zmiana. Oni nawet koniom nie podarowali. Zaczęli od okradania stadnin koni arabskich. Gdyby nie strach przed porażką w wyborach prezydenckich już dawno byłby ogłoszony stan klęski żywiołowej, zakupy związane z pandemią dokonywane by były we współpracy z Unią Europejską. Znalibyśmy oficjalnie prawdę o ilości zakażonych i zmarłych z powodu korony. Ale PiSoNostra nie zawłaszczyłaby milionów euro z Unii przeznaczonych na walkę z pandemią, dla przedsiębiorców którzy utracili zyski, pracowników, którzy utracili pracę. Do wyborów ślad po tej kasie nie pozostanie, bo jak nie daj boże wygra Trzaskowski.................