Seria wypadków w Tatrach. Dwa ciała odnaleziono pod Zawratem

2bxornot2b 4 godziny temu Oceniono 5 razy -1

Czy to przypadek ze bandzior i kryminalista jest symbolem drugiej fali marksizmu? baza pierwszej byl lumpenproletariat, baze drugiej fali jest bandzior to nie przypadek ze ten bandzior za moment trafi do pop antykultury to metoda. Walka rasowa zaostrza sie wraz z postepami rewolucji a widmo antykultury krazy po Europie i swiecie postchrzescijanskim. Wstydze sie swojego koloru skory jak wstydze sie swojej gwiazdy dawida na zarekawku, wstydze sie bo nie znam historii jestem czlowiekiem w sensie nojmana wstydze sie swiata ktory stworzyl prawie wszystko co doprowadzilo do 9 mld rozrostu gatunku homo sapiens i wspolczesnosci. Ministerstwo prawdy wlasnie dobiera sie do likwidacji fundamentow tozsamosci swiata, tozsamosc czyli absolutne jadro istnienia rozowju i trwania, ministerstwo prawdy dobrze wie co robi w swym dziele dozynania konajacego swiata.