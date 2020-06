Adam Bodnar o "ideologii LGBT": Takie słowa przekładają się na nienawiść, na czyny nienawistne

Zobacz wideo

Sprawa praw osób LGBT znalazła się w centrum kampanii wyborczej za sprawą urzędującego prezydenta i angażujących się w kampanię Andrzeja Dudy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczą, że nie chodzi w ogóle o to, aby atakować przedstawicieli mniejszości seksualnych, tylko o niebezpieczną "ideologię LGBT".

Słowa, które padały zarówno z ust Andrzeja Dudy, jak i innych prominentnych polityków PiS komentował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. - Tam nie było mowy o tym, że oni są przeciwni ustawie o związkach partnerskich, tylko mówili: LGBT to nie ludzie. (...) To jest mowa wykluczająca, a nie mowa zachęcająca do debaty, do dyskusji, do rozważania różnych opcji i różnych stanowisk - podkreślił w Poranku Radia TOK FM.

Prowadząca program Dominika Wielowieyska zaznaczyła jednak, że PiS twierdzi, iż chodzi mu o "ideologię" i kwestie dotyczące praw osób LGBT, a nie samych przedstawicieli mniejszości.

- Ta zbitka językowa "Ideologia LGBT" pojawiła się w zasadzie w debacie publicznej mniej więcej dwa-trzy lata temu. Myślę, że stała się wygodnym instrumentem, żeby nie mówić o tym, że po prostu osoby LGBT nie zasługują na szacunek ze strony państwa, tylko właśnie owiano to taką nutką pewnej tajemniczości i wzbudzania strachu wśród społeczeństwa - tłumaczył gość TOK FM oraz dodał: - Tak naprawdę chodzi o to, że tego typu słowa przekładają się następnie na nienawiść w stosunku do osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych, przekładają się na czyny nienawistne. (...) To jest bardzo niebezpieczna tendencja, że w taki sposób to się odbywa - podkreślił RPO.

Dziennikarka zastanawiała się także, czy w świetle obecnej konstytucji możliwe jest uchwalenie ustawy o małżeństwie osób homoseksualnych. Według dr. hab. Adama Bodnara "możliwe jest i konieczne" przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Wprowadzenie małżeństw tej samej płci wymagać będzie zdaniem RPO jednak zmiany ustawy zasadniczej. - Natomiast brak ustawy o związkach partnerskich, czyli brak jakiejkolwiek formy prawnej regulowania statusu osób tej samej płci, które są razem, które się kochają, tworzą wspólne gospodarstwo domowe, które muszą mieć wiedzę o życiu i zdrowiu swojego partnera lub partnerki, narusza standardy praw człowieka - podkreślił stanowczo.

Wybory prezydenckie 2020. Czy będą legalne?

Wielowieyska zwróciła także uwagę na stanowisko prof. Ewy Łętowskiej, według której zaplanowane na 28 czerwca wybory prezydenckie nie będą legalne.

- Z punktu widzenia konstytucyjnego lepiej byłoby, gdyby wybory odbyły się po zakończeniu kadencji obecnego prezydenta i zostały zorganizowane całkowicie od nowa. To, że wybory odbywamy w tym momencie, powoduje naruszenie szeregu praw konstytucyjnych - ocenił Adam Bodnar, wskazując najważniejsze dla niego kwestie: bierne prawo wyborcze oraz równość potencjalnych kandydatów. - Ponieważ czas na zbieranie głosów dla osób, które chciałyby kandydować, był niezwykle krótki (...) - zaznaczył, dodając, że zastrzeżeń jest jednak o wiele więcej.

