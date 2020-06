Zobacz wideo

Na terenach, których dotyczy alert drugiego stopnia, prognozuje się burze z opadami deszczu sięgającymi do 30 mm, a lokalnie nawet do 50 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Ponadto, miejscami może także spaść grad. Instytut zaznacza, że prawdopodobieństwo podawanych prognoz sięga 80 proc. W województwach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia IMGW prognozuje z kolei wystąpienie burz z opadami deszczu sięgającymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Również miejscami może pojawić się grad.

Uwaga na burze. Co oznaczają ostrzeżenie IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

