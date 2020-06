Jacek Sasin: Sytuacja epidemiczna na Śląsku została ustabilizowana

Zobacz wideo

Od 9 czerwca na trzy tygodnie wstrzymano wydobycie w 12 kopalniach. Decyzję tę uzasadniano koniecznością zduszenia ognisk epidemii na Śląsku.

Na piątkowej konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin stwierdził, że "sytuacja na Śląsku została ustabilizowana". - Główne ogniska zarażeń, które miały miejsce w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostały wyizolowane, zostały opanowane i kopalnie po zakończeniu okresu ograniczenia wydobycia będą mogły bezpiecznie wrócić do pracy - mówił.

Zdaniem Sasina działania, które podjął rząd w związku z sytuacją epidemiczną na Śląsku, były działaniami skutecznymi.

- Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy znacząco mniejszą liczbę osób zarażonych na Śląsku. Od środy, kiedy zostały zaraportowane wyniki badań przesiewowych, które były prowadzone w ostatnim czasie, mamy bardzo wyraźny spadek liczby osób zarażonych. Z ponad 200 osób dotychczas do poniżej 100 wczoraj i dzisiaj. Jest to trend, który - jesteśmy o tym przekonani - będzie się utrzymywał - podkreślił.

Z kolei szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że jeżeli popatrzymy na piątkowe wyniki zakażeń koronawirusem w Polsce, to jest ich około 350. W tym - jak dodał - 91 przypadków ze Śląska. - Ale pamiętajmy, że 40 kilka osób, jest z tych jeszcze przesiewów górników, przesiewów ich rodzin - podkreślił.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że "gdybyśmy nie patrzyli na te przesiewy, które robimy aktywnie, trochę na wyrost niż zaleca to WHO, niż robią to kraje w Europie, to mielibyśmy 50 kilka nowych zakażeń na Śląsku".

- To oznacza, że jest to mniej niż w woj. mazowieckim, mniej niż w woj. łódzkim. Czyli Śląsk tak naprawdę nie odbiega w żaden sposób od tych ilości zakażeń, poza tymi dużymi ogniskami - podkreślił Szumowski.

Dodał, że nie oznacza to jednak zakończenia dokonywania wymazów w kopalni. - Będziemy nadal takie już bardziej wybiórcze badania przeprowadzać po to, żeby górnicy, którzy wrócą do pracy, czuli się bezpiecznie - zaznaczył minister zdrowia.

Jak przekazano w piątek, w ciągu ostatniej doby, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 352 osób, w tym 91 na Śląsku. Na drugim miejscu pod względem liczby zachorowań znalazło się woj. mazowieckie, a na trzecim łódzkie.

Kontrola NIK ws. wyborów prezydenckich

Sasin został zapytany, czy się nie obawia kontroli NIK w związku z organizacją wyborów prezydenckich.

- Nie obawiamy się kontroli NIK. Wszystkie działania, które były podejmowane przez rząd podczas organizacji wyborów, były zgodne z prawem, zgodne z konstytucją - ocenił. - W związku z tym nie mamy się czego obawiać - dodał.

NIK - na wniosek wiceszefa klubu Lewicy Krzysztofa Śmiszka - przeprowadzi kontrolę w kancelarii premiera, Ministerstwie Aktywów Państwowych, Poczcie Polskiej i PWPW ws. organizowania i przygotowań do wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja. Planowany termin rozpoczęcia czynności kontrolnych to czerwiec bieżącego roku.