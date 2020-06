Abp Jędraszewski na Wawelu straszy "bożkiem seksu". "Hołd oddają mu już czteroletnie dzieci"

Zobacz wideo

W katedrze na Wawelu w czwartek odbyła się msza św. z 71. urodzin Lecha Kaczyńskiego. Wzięli w niej udział między innymi: prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, a także inni politycy partii rządzącej. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii przytoczył fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego, które miał on wygłosić w Smoleńsku podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. "Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL-u; był czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę" - cytował arcybiskup.

- Jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejny pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom w wolnej, niepodległej Polsce, dlatego im wszystkim, a zwłaszcza rodzinom katyńskim jesteśmy winni szacunek i wdzięczność - przytoczył przemówienie. - W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości - dodał.

"Bożek seksu"

Według abp Jędraszewskiego "dzisiaj Polska świadomość i tożsamość budowana na chrześcijańskiej tradycji są w inny już sposób, ale wyrastający z tych samych marksistowskich korzeni zagrożone". - Dzisiaj próbuje nam odebrać się polskość poprzez nową ateistyczną ideologię, która odrzuca Boga, ojczyznę, naród i godność osoby ludzkiej opartą na wierze w Boga Ojca i która wszystko pragnie budować na bożku seksie - wskazał. Zdaniem arcybiskupa "temu bożkowi mają oddawać hołd już czteroletnie dzieci, odpowiednio instruowane w przedszkolach".

- Przez nietolerancję, agresywne ataki, prowokacje ze strony zwolenników ideologii gender i LGBT próbuje się nam odebrać naszą polską od 1050 ponad lat chrześcijańską ziemię - podkreślił. - I dlatego głośne wołanie w kierunku ducha narodu jakie się rozlega obecnie, jakie się musi się spotęgować - dodał.

- Zgromadzeni dzisiaj w tym świętym dla Kościoła i dla polski miejscu, w katedrze na Wawelu, gdzie spoczywają prochy naszych królów i wodzów i prochy naszych narodowych wieszczów i gdzie od 10 lat znajduje się sarkofag pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii wołamy do naszego ojca, który jest w niebie, wołamy aby zesłał Ducha świętego i sprawił, aby obudził się duch naszego narodu, aby ten duch zaczął żyć nowym życiem w wolności dzieci bożych i z nadzieją w zwycięstwo, podjął walkę o to, by naszej polskiej, chrześcijańskiej ziemi zostały przywrócone jej prawa - zaznaczył metropolita krakowski.

- Gdzie słowo Bóg - Bóg znaczy, gdzie słowo honor na nowo odzyskuje swój szlachetny i czysty kształt, a słowo ojczyzna oznacza tak wielką świętość, gdyśmy przed laty pełni wzruszenia czasami wśród łez patrzyli jak święty Jan Paweł II całuje ziemię, z której wyrósł i która do końca pozostała jego matką, dla której warto żyć i warto umierać - podkreślił.

