Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Potwierdzono 300 nowych przypadków

Zobacz wideo

We wtorek resort zdrowia przekazał, że potwierdzono 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

REKLAMA

Potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (129), łódzkiego (40), mazowieckiego (40), wielkopolskiego (27), pomorskiego (19), dolnośląskiego (10), podlaskiego (10), podkarpackiego (8), opolskiego (5), lubelskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (2).

Zmarło także kolejnych 16 osób. "Z przykrością informujemy o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 93-K Łańcut, 85-K Legnica, 68-M, 74-M, 73-M Warszawa, 64-M Radom, 89-M, 90-M Starachowice, 91-K Łódź, 73-K, 90-K, 86-K, 71-K Zgierz, 54-K, 88-M Racibórz, 72-K Cieszyn. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - czytamy na Twitterze MZ.

Do tej pory odnotowano w Polsce 32 527 zakażeń koronawirusem. Zmarło 1375 osób.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W poniedziałek (22 czerwca) resort zdrowia poinformował o 296 nowych nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Podano też informację o śmierci kolejnych 3 osób. W niedzielę MZ poinformowało o 311 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 10 chorych.

W sobotę resort zdrowia informował o 309 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem - w tym najwięcej (114) dotyczyło województwa śląskiego. Oprócz tego - ministerstwo podało informację o kolejnych 12 osobach, które zmarły z powodu COVID-19.

Dzień wcześniej - w piątek 19 czerwca - nowych potwierdzonych zakażeń było 352, a zgonów - 18. W czwartek zaś resort informował o 314 nowych przypadkach i aż o 30 osobach zmarłych. Najmłodsza z nich miała 39 lat.

Koronawirus. Rekord zachorowań na świecie

Jak informowała Światowa Organizacja Zdrowia, w niedzielę pojawiło się rekordowo dużo nowych przypadków koronawirusa na świecie. W ciągu 24 godzin przybyły 183 tysiące zakażeń. O nadejściu już drugiej fali epidemii w Seulu poinformowały też służby sanitarne Korei Południowej. Za rekordowy przyrost zakażeń odpowiedzialne są przede wszystkim kraje obu Ameryk, w których pojawia się teraz najwięcej przypadków nowych zakażeń. Na czele listy jest Brazylia, w której zarejestrowano ponad jedną trzecią nowych zakażeń na świecie. Drugie są Stany Zjednoczone, a trzecie Indie.

Koronawirus. Nowe zasady kwarantanny

Kilka dni temu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował o nowych zasadach kwarantanny. Ma być krótsza i trwać nie 14 dni, a jedynie tydzień. Wszystko po to, by pozwolić na szybszy powrót do pracy. Według nowych zasad, osoby przebywające w izolacji w siódmej dobie kwarantanny dostaną SMS-a z prośbą o zgłoszenie się na badanie w punkcie drive-thru. - I taka osoba, po zgłoszeniu się na badanie oraz otrzymaniu wyniku negatywnego, może od razu opuścić kawarantannę - mówił rzecznik MZ.

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń

W Polsce zniesiona została zdecydowana większość obostrzeń wprowadzonych ze względu na koronawirusa. 13 czerwca nastąpiło otwarcie granic dla państw Unii Europejskiej. Od 16 czerwca możliwe są natomiast loty międzynarodowe.

Od soboty 6 czerwca działalność wznowiły kina, teatry, opery, filharmonie, a także baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki. Wszystko w określonych warunkach sanitarnych.

Wcześniej - od soboty (30 maja) zniesiony został obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni otwartej, jeśli zachowany jest dwumetrowy dystans społeczny. Maski pozostają obowiązkowe m.in. w sklepach, kościołach, środkach komunikacji publicznej oraz tam, gdzie zachowanie dystansu nie jest możliwe. Od tego samego dnia możliwe jest również organizowane zgromadzeń dla maksymalnie 150 osób.

Posłuchaj podcastu!