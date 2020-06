Zobacz wideo

W filmie pt. "Zabawa w chowanego" bracia Sekielscy ujawniają, że kaliski biskup Edward Janiak przez trzy lata chronił księdza pedofila z Pleszewa.

REKLAMA

Jak ustaliła poznańska "Gazeta Wyborcza" dwa tygodnie po premierze filmu - 2 czerwca - hierarcha został przewieziony karetką na szpitalny oddział ratunkowy w Kaliszu. "Biskup miał problemy z wysławianiem się, był z nim ograniczony kontakt. Do szpitala został przyjęty o godz. 23 z podejrzeniem udaru mózgu. Przeszedł cały panel badań, w tym tomografię komputerową mózgu" - czytamy w dzienniku.

Okazało się jednak, że to nie udar był przyczyną stanu Janiaka (badania go wykluczyły), a upojenie alkoholowe. "We krwi miał 3,44 promila alkoholu. Po podaniu kroplówek jego stan się poprawił. Janiak opuścił szpital o godz. 3 w nocy. Z oddziału ratunkowego odebrali go znajomi" - pisze "GW".

Gazeta zaznacza, że choć w szpitalu nikt nie chce rozmawiać o pobycie biskupa, w szpitalnej dokumentacji zgadzają się imię, nazwisko oraz data urodzenia.

Zapytany o hospitalizację hierarchy rzecznik kaliskiej kurii, pisze jedynie o chorobie nowotworowej, którą Janiak przeszedł kilka lat temu. "Od tego czasu jest pod stałą opieką specjalisty i regularnie przechodzi badania, które od czasu do czasu związane są z pobytami w szpitalu” - napisał "GW" ks. Marcin Papuziński. Nie odpowiada jednak na pytanie, czy biskup ma problemy z alkoholem ani dlaczego karetka zabrała kompletnie pijanego hierarchę.

Jak zaznacza jednak jeden z informatorów dziennika, "wśród księży od dawna krążyły opowieści o problemach biskupa z alkoholem, a opisana wizyta w szpitalu nie była jedyną w ostatnim czasie". Podana jednak przez niego data innego zdarzenia nie figuruje w dokumentacji szpitalnej.

Kim jest Edward Janiak?

Biskup Janiak ma 68 lat. Urodził się w Malczycach na Dolnym Śląsku, święcenia kapłańskie przyjął w maju 1979 roku z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Wincentego Urbana. Edward Janiak od 2012 roku jest biskupem diecezji kaliskiej - mianował go Benedykt XVI.

Hierarcha nie przyznaje się do tuszowania pedofilii, nie chce także podać się do dymisji. Niedawno księża z diecezji kaliskiej dostali polecenie odczytania wiernym jego listu, w którym Janiak stwierdza, że padł ofiarą medialnej nagonki.

To jednak nie jest jedyny list, który w tej sprawie napisał. W połowie czerwca - atakując zwrócenie się przez prymasa Polski do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania, dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania - wysłał do innych biskupów pismo, w którym stwierdził, że prymas Polski wydał na niego wyrok, szkodzi wizerunkowi Kościoła i spiskuje z braćmi Sekielskimi.

Posłuchaj podcastu: