Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

REKLAMA

Jakie są wytyczne dla plażowiczów w związku z COVID-19?

Ile osób może przebywać na plaży?

Ile wynosi odstęp między plażowiczami?

Wakacje 2020. Czy na plaży trzeba mieć maseczkę?

Do spędzania czasu w kraju w te wakacje z pewnością zachęca niepewna sytuacja międzynarodowa wywołana pandemią COVID-19. Niektórzy zdają się zapominać, że ten sam groźny wirus rozprzestrzenia się także nad Wisłą. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wprowadzano liczne obostrzenia, które miały pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19, a z czasem poluzowano je lub całkowicie zdjęto. Nie oznacza to jednak, że choroba zniknęła.

Zatłoczone wakacyjne kurorty to wymarzone środowisko dla niebezpiecznego wirusa. Dlatego należy się przygotować, że wakacje 2020 będą jedyne w swoim rodzaju. Jakie są wytyczne dla plażowiczów w związku z COVID-19? Każdy, kto wybiera się na plażę, powinien pamiętać o zastosowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności. Choć maseczki nie są już obowiązkowe, to podczas przebywania w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu min. 2 metrów, powinno się je zakładać. Należy przygotować się także na stanie w kolejkach - na plażach będą obowiązywać limity.

Ile osób może przebywać na plaży? Jakie są limity?

Od 1 czerwca plaże i kąpieliska znowu będą otwarte. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały specjalne wytyczne. Na razie wiadomo, że wstęp na plażę będą miały tylko te osoby, które nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji i nie zamieszkują z taką osobą bądź osobami. Przebywanie na plaży jest niedozwolone także w przypadku, jeśli miało się kontakt z zakażonym lub podejrzewanym o bycie zakażonym SARS-CoV-2. Pozostałe osoby wejdą na teren kąpieliska, ale mają obowiązek stosować się do ograniczeń ustalonych przez GIS. Swoje własne obostrzenia szykują także poszczególne miejscowości turystyczne, tak więc przed wyjściem na plażę należy zapoznać się z sytuacją w danym mieście.

Najważniejszą kwestią są limity. Ile osób może przebywać na plaży? Według zaleceń na osobę muszą przypadać co najmniej 4 m2 przestrzeni (limit nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Liczba osób będzie więc uzależniona od rozmiaru obiektu bądź plaży. Jednocześnie wczasowicze mają być rozlokowani tak, by zapewnić wszystkim odpowiedni odstęp, który pozwoli na zachowanie dystansu społecznego. Ile on wynosi? Mowa jest o obowiązkowych 2 metrach (i znów: to nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Jednocześnie wskazana jest szczególna dbałość o higienę rąk. Powinno się także bezwzględnie unikać zatłoczonych miejsc.