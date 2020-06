Uwaga na burze. Ostrzeżenie IMGW dla czterech województw

Zobacz wideo

Ostrzeżenia obowiązują w czwartek od godz. 13 do godz. 23. Na terenach nimi objętych prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm - lokalnie do 40 mm - oraz wiatr w porywach do 75 km/h.

REKLAMA

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych.

Gdzie jest burza? Jak sprawdzić

Informacje o burzach można łatwo znaleźć w internecie. Prognozę występowania burz można znaleźć w serwisie pogodynka.pl, czyli oficjalnym portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stronie Burze.dzis.net można sprawdzić z dość dużą dokładnością, gdzie w Polsce występuje burza. Dzięki temu wiadomo czy w danej chwili w części Polski, do której się wybieramy, będzie ładna pogoda. Jeśli chcemy dowiedzieć się, gdzie jest burza w innych krajach Europy, ale też świata warto spojrzeć na mapę ze strony Blitzortung.org, która jest dość dokładna i na bieżąco aktualizowana.