Wypadek autobusu w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada powołanie specjalnej komisji

W związku z wypadkiem autobusu miejskiego w Warszawie prezydent stolicy - Rafał Trzaskowski - odwolał wizyty w Raciążu i Płocku, które miały odbyć się w ramach kampanii prezydenckiej i udał się na miejsce zdarzenia.

- Na mocy obowiązującego prawa będzie powołana komisja przez policję, gdzie również będą przedstawiciele miasta, która będzie wyjaśniać dokładnie, co się wydarzyło. (...) Wiemy, że autobus miał rok, był nowy, natomiast wszystko inne jest w tej chwili ustalane i jeżeli chodzi o samego kierowcę, i jeżeli chodzi o dokładne okoliczności tego wypadku - mówił polityk.

Dodał, że 17 osób poszkodowanych jest w szpitalach. - Duża część z tych osób jest w szpitalach miejskich. Myśmy natychmiast, w momencie, kiedy ja otrzymałem informację o tym wypadku, postawili szpitale w stan gotowości - przekazał. - Pierwsze decyzje zostały podjęte, dosłownie kiedy się dowiedziałem, co się tutaj wydarzyło. Moi ludzie są od początku tutaj na miejscu.Chciałem podziękować wszystkim służbom, przede wszystkim straży pożarnej, oczywiście służbom ratunkowym, policji, za to, że są na miejscu i za to, że od razu zajęli się tą bardzo trudną sytuacją. A ja w tej chwili przede wszystkim skupiam się na pomocy wszystkim poszkodowanym i rodzinie ofiary - zapewnił prezydent Warszawy. Dodał, że rozmawiał z jedną z osób rannych w wypadku.

- Część ofiar jest w Szpitalu Bielańskim, dokąd ja się zaraz udam. Oczywiście zapewniamy pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy tego wsparcia będą potrzebowali - podkreślił Trzaskowski.

Samorządowiec przekazał również, że kierowca autobusu to młoda osoba i że prawdopodobnie zasłabł, ale - jak podkreślił - jest to jeszcze niepotwierdzona informacja.

Zaznaczył również, że uruchomiona została infolinia dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Warszawie; numer to: 22 277 5560.

Wypadek autobusu w Warszawie. Kierowca był trzeźwy

Na miejsce udał się także wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak wyjaśniał kierowca autobusu jest przytomny i udziela odpowiedzi na pytania. - Jemu też udzielana była pomoc medyczna - dodał.

Wojewoda mazowiecki mówiąc o przyczynie zdarzenia stwierdził, iż "są różne podejrzenia, ale jest za wcześnie, by o tym mówić". Dodał, że dochodzenie w tej sprawie będzie teraz prowadzić policja, która - jak zapewnił - ustali wszystkie okoliczności. Zaznaczył jednak, że z całą pewnością można powiedzieć, że kierowca był trzeźwy.

Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak przekazał z kolei w TVN24, że "na tę chwilę możemy mówić o kilku hipotezach związanych z tym zdarzeniem. Najbardziej prawdopodobna jest ta związana z zasłabnięciem kierowcy i wiele wskazuje na to, że to jest główną przyczyną tego zdarzenia - dodał. Jak podkreślił, na miejscu prowadzone są oględziny oraz przesłuchanie świadków.