Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie. Nie będzie tradycyjnych uroczystości i galowych strojów

Zobacz wideo

Rozdanie świadectw z podziałem na klasy i o różnych godzinach - tak będzie w na przykład w stołecznej podstawówce nr 23. - Uczniowie będą po nie wchodzić pojedynczo w maseczkach i rękawiczkach - mówi dyrektorka placówki Anna Kozyra. - Przy stoliku stoi wychowawca, do którego podchodzą uczniowie zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym. Odbierają świadectwo i wychodzą innym wyjściem - precyzuje.

REKLAMA

W VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - ze względu na wciąż trwające tam matury - rozdania świadectw dzisiaj w ogóle nie będzie. - Świadectwa uczniowie będą odbierać indywidualnie przez całe wakacje, w sekretariacie - mówi dyrektorka Agata Dowgird.

Koronawirus, podwójny rocznik, przełożone egzaminy

Kończący się rok szkolny 2019/2020 nie należał do najprostszych. Rozpoczął się pod znakiem tzw. podwójnego rocznika w klasach pierwszych szkół średnich - co było efektem reformy forsowanej jeszcze przez minister Annę Zalewską dotyczącej likwidacji gimnazjów. W efekcie ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół spotkali się w równoległych klasach.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach.

Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformowali, że egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie; nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

24 maja ogłoszono nowy harmonogram egzaminów zewnętrznych. Zdecydowano, że egzamin ósmoklasisty, który miał się odbyć w kwietniu, przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Termin dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w czerwcu przeprowadzony będzie w dniach 7-9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Podano też, że matury, które miały rozpocząć się 4 maja, zaczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

W czwartek premier Morawiecki poinformował, że we wrześniu uczniowie wrócą do szkół. Podkreślił, że to pewna decyzja.