Burze nad Polską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy

Zobacz wideo

RCB apeluje, by mieszkańcy przygotowali się na trudne warunki atmosferyczne - prognozowane są burze z gradem i silny wiatr.

REKLAMA

Obecnie, jak informuje IMGW, front burzowy przemieszcza się przez Opolszczyznę i Górny Śląsk

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla południa Polski. Alert obejmuje woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie. Alert przed burzami z gradem, ale pierwszego stopnia, obowiązuje też w większości pozostałych województw.

Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze, gdzie jest alert drugiego stopnia, prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Miejscami może padać grad.

IMGW ostrzega także przed burzami z gradem w woj. opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części woj. mazowieckiego oraz woj. zachodniopomorskim. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Instytut prognozuje tam wystąpienie burz z opadami od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Tam również może padać miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w obu przypadkach wynosi 80 proc.