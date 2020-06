Na Podkarpaciu rzeka porwała wóz strażacki i busa z rodziną. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Jak informuje IMGW, w sobotę całym woj. podkarpackim prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc. Ostrzeżenia drugiego stopnia dla woj. podkarpackiego obowiązują w sobotę od godz. 10 do północy. W Lublinie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

REKLAMA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20/30 mm, a lokalnie nawet 40 mm, którym towarzyszyć będzie wiatr w porywach sięgający do 90 km/h. Miejscami może także spaść grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

Przekroczenie stanu alarmowego w dorzeczu Wisły i w dorzeczu Odry

"Stan alarmowy został przekroczony na 3 stacjach w dorzeczu Wisły, max. o 82 cm na stacji Gorliczyna na Mleczce oraz na 7 w dorzeczu Odry, max. o 68 cm w Zebrzydowicach na Pietrówce. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 20 stacjach w dorzeczu Wisły oraz na 20 w dorzeczu Odry" - informuje IMGW.

IMGW-PIB wydał także nowe ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia na wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie) oraz ostrzeżenia 1 stopnia na gwałtowne wzrosty stanów wody dla zlewni Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie).

Podkarpackie. Rzeka porwała wóz strażacki i busa z pięcioosobową rodziną

W Kańczudze w powiecie przeworskim (woj. podkarpackie) wezbrana rzeka porwała wóz strażacki i busa. W wozie była pięcioosobowa rodzina ewakuowana z zalanego domu oraz dwóch strażaków. Wszyscy zostali wydostani bezpiecznie na brzeg. Uratowano także jedną osobę, która była w busie.

Jak poinformowała Zintegrowana Służba Ratownicza do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Kańczuga, gdzie wraz z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym usuwano skutki intensywnych i gwałtownych opadów deszczu. Doprowadziły one do "powodzi błyskawicznej" na terenie powiatu przeworskiego w woj. podkarpackim. Około godziny 1 w nocy ratownicy dostrzegli wóz strażacki, który został porwany przez rzekę. Za wozem strażackim jechał jeszcze bus, który utracił przyczepność i został również porwany przez wodę.

- Niezwłocznie zwodowaliśmy łódź ratowniczą Wodnego Pogotowia Ratunkowego i podpłynęliśmy do wozu straży pożarnej, który porwała woda. W samochodzie znajdowało się dwóch strażaków oraz pięcioosobowa rodzina, która wcześniej została ewakuowana przez strażaków z zalanego domu. W zatopionym wozie znajdowało się troje dzieci. Najmłodsze miało 6 lat – poinformował Dawid Burzacki, dowódca zespołu ratowniczego.

Ratownicy po wybiciu szyby w wozie strażackim najpierw wzięli do łodzi trójkę dzieci i jednocześnie zabezpieczyli pojazd OSP, a następnie wóz opuścili dorośli. Po odstawieniu osób na brzeg ratownicy podpłynęli do busa, z którego ewakuowali jedną osobę dorosłą.

- Łącznie z dwóch aut ratownicy wydobyli 8 osób, w tym trójkę dzieci i dwóch strażaków OSP - podała Zintegrowana Służba Ratownicza.

W piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP, studnie. Tam, gdzie już ustąpiła widać ogromne zniszczenia. Zanotowano ponad 400 interwencji Państwowej Straży Pożarnej oraz blisko 400 ewakuacji.

Prawie 2 tys. interwencji strażaków w piątek

Jak poinformował w sobotę PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski, w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem w piątek strażacy interweniowali w całym kraju 1888 razy . - Najwięcej w województwach: śląskim (510), podkarpackim (337) i w kujawsko-pomorskim (229) - podał.

W rozmowie z PAP zaznaczył, że mimo mniejszej liczby interwencji na Podkarpaciu, ich skala była "potężna". - Strażacy odpompowywali na raz kilka posesji, a to było liczone, jako jedna interwencja, dlatego ta liczba jest mniejsza niż na Śląsku - tłumaczył. - W przypadku Podkarpacia strażacy ewakuowali ponad sto osób z różnych miejsc. W tej chwili na miejscu mamy kompanie przeciwpowodziowe: jedną z woj. świętokrzyskiego, która się nazywa "Kielce", i z woj. małopolskiego kompanię, która się nazywa "Krakus 2". Łącznie w działaniach bierze udział ponad 1000 strażaków" - powiedział.

Wskazał również, że minionej doby główne działania strażaków dotyczyły pompowania wody. - Strażacy interweniowali też przy zabezpieczaniu dachów, bo niektóre zostały uszkodzone, oraz zabezpieczaniu workami z piachem niektórych miejsc pompowania wody, a także przy usuwaniu powalonych drzew - dodał. Poinformował także, że od północy do godziny 6 rano w sobotę straż pożarna interweniowała w 186 zdarzeniach. - Najwięcej w woj. śląskim (164). Interwencje dotyczą głównie pompowania piwnic - przekazał.

Od kilku dni przez Polskę przechodzą gwałtowne burze, w trakcie, których występują opady gradu i ulewne deszcze, które mogą powodować wielomilionowe straty w infrastrukturze.