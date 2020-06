Uwaga na burze z gradem. Ostrzeżenie IMGW dla większości kraju. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Zobacz wideo

Jak informuje IMGW, alerty drugiego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenach tych prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h, a miejscami grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: opolskim, części województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Na tych terenach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 50 mm. W trakcie opadów na terenach tych również mogą występować burze z gradem i możliwymi porywami wiatru do 80 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało rano alert pogodowy dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu, burz może dojść do podtopień.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia oznacza natomiast, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Gdzie jest burza? Jak sprawdzić

Informacje o burzach można łatwo znaleźć w internecie. Prognozę występowania burz można znaleźć w serwisie pogodynka.pl, czyli oficjalnym portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stronie Burze.dzis.net można sprawdzić z dość dużą dokładnością, gdzie w Polsce występuje burza. Dzięki temu wiadomo czy w danej chwili w części Polski, do której się wybieramy, będzie ładna pogoda. Jeśli chcemy dowiedzieć się, gdzie jest burza w innych krajach Europy, ale też świata warto spojrzeć na mapę ze strony Blitzortung.org, która jest dość dokładna i na bieżąco aktualizowana.